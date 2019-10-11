В Узбекистане за два года провели около 300 операций по пересадке почки

Во всем мире с каждым годом растет количество больных, нуждающихся в подобной современной медпомощи.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Узбекистане за последние два года проведено около 300 успешных операций по трансплантации почки, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Такие данные были озвучены на III Объединенном конгрессе Сообщества трансплантологов тюркского мира и Турецкого общества трансплантологии, который открылся в Ташкенте. На мероприятие приехало более 120 ведущих специалистов из США, Канады, Швейцарии, Австралии, Великобритании, Турция, Испании, Иордании, Египта, Бангладеш, Ирана, Пакистана, Кувейта, Катара, Омана, Сурии, Пакистана, Ливана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.

На сегодняшний день операции по пересадке больным печени и почки от близких родственников успешно выполняются в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи и Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии, отмечается в публикации.

Кроме того, в настоящее время идет подготовка к внедрению новых технологий в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нефрологии и трансплантации почки.

Также практика пересадки почки налажена в Наманганском областном многопрофильном медицинском центре.

По данным Минздрава, в мире такая операция ежегодно проводится более чем 136 тысячам больных.