14:36 11 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Медсестра в операционной

В Узбекистане за два года провели около 300 операций по пересадке почки

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0

Во всем мире с каждым годом растет количество больных, нуждающихся в подобной современной медпомощи. 

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В Узбекистане за последние два года проведено около 300 успешных операций по трансплантации почки, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Операция по пересадке почки в медицинском центре Намангана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Медицинский форум в Намангане: уникальная операция и новый факультет
Такие данные были озвучены на III Объединенном конгрессе Сообщества трансплантологов тюркского мира и Турецкого общества трансплантологии, который открылся в Ташкенте. На мероприятие приехало более 120 ведущих специалистов из США, Канады, Швейцарии, Австралии, Великобритании, Турция, Испании, Иордании, Египта, Бангладеш, Ирана, Пакистана, Кувейта, Катара, Омана, Сурии, Пакистана, Ливана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.

На сегодняшний день операции по пересадке больным печени и почки от близких родственников успешно выполняются в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи и Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии, отмечается в публикации.

Кроме того, в настоящее время идет подготовка к внедрению новых технологий в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре нефрологии и трансплантации почки. 

Также практика пересадки почки налажена в Наманганском областном многопрофильном медицинском центре.

По данным Минздрава, в мире такая операция ежегодно проводится более чем 136 тысячам больных.

Теги:
трансплантация органов, врачи, Минздрав Узбекистана, Узбекистан, операция, Медицина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Если бы не герб Узбекистана, то можно подумать, что это один из ближневосточных городов
На перекрестке культур и времен: как живет самый южный город Узбекистана
Россияне подбирают туры на ноябрьские праздники
Узбекистан в фаворитах: на какие страны россияне променяли Грузию – видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054