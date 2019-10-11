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Международный конкурс стартапов пройдет в Узбекистане

Узбекистанцы стали финалистами чемпионата мира по предпринимательству

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Финал Entrepreneurship World Cup состоится 12-14 ноября в Саудовской Аравии, а победители конкурса станут обладателями двух миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Стартап из Узбекистана Agroport Jizzakh вошел в десятку лучших на международном конкурсе Entrepreneurship World Cup, сообщает "Kommersant.uz".

"Команда проекта создала стартап, позволяющий экономически эффективно и экологически чисто перерабатывать хлопковые стебли, число которых в результате сбора хлопка достигает более 5 млн тонн в год", - говорится в сообщении.

По словам издания, благодаря такой переработке можно получить важные продукты, применимые в сфере народного хозяйства и медицины.

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К их числу относятся лигнин, левулиновая кислота, ванилин, сирени альдегид, медицинские энтеросорбенты "Полифепан", "Лактофильтрум", "Экофильтрум", пластификатор для цемента и бетона, гранулированная белково-витаминная кормовая добавка (биокорм).

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Финал Entrepreneurship World Cup состоится 12-14 ноября в Саудовской Аравии.

Победители конкурса станут обладателями двух миллионов долларов в виде прямых инвестиций.

Теги:
IT-технологии, Узбекистан, Узбекистан, Саудовская Аравия, Саудовская Аравия, стартап



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