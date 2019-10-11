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Диспетчер в call-центре

Избирком на связи пять дней в неделю с 9.00 до 18.00

Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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С 14 октября этого года в пресс-центре ЦИК начнет функционировать call-центр. Звонки принимаются только в рабочее время.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Если у вас есть вопросы, касательно проведения выборов в Олий Мажлис Узбекистана, - звоните по номеру 11-97. Об этом сообщает официальный информационный орган Кабмина.

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С 14 октября этого года в пресс-центре ЦИК начнет функционировать call-центр. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

В задачи операторов call-центра входит предоставление ответов на все интересующие граждан вопросы об избирательной кампании, а также изучение мнений избирателей.

Теги:
горячая линия, Узбекистан, выборы, ЦИК Узбекистана



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