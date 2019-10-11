В Узбекистане разъяснили ситуацию с тарифами для РФ на транзит грузов в Афганистан

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Узбекистан обнулил для РФ транзитные тарифы на поставку продукции в Афганистан.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В компании "Узбекистон темир йуллари" разъяснили ситуацию с тарифами для России на транзит продукции в Афганистан.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на устное заявление вице-президента Торгово-промышленной палаты России Владимира Падалко сообщили, что Узбекистан обнулил для РФ транзитные тарифы на поставку продукции в Афганистан.

По данным узбекской компании, эта тема была затронута на четвертом заседании узбекско-российского Делового совета, который состоялся 1 октября в ТПП РУз.

"Речь идет о снижении с 18 до 0 процентов ставки НДС для транзитных перевозок при расчете тарифов на транзитные грузы только по территории Российской федерации (для АО "Российские железные дороги")", — говорится в комментарии.

В Казахстане и Узбекистане, участвующих в транзитных перевозках грузов из РФ в Афганистан, нулевой НДС применялся и применяется при любых транзитных перевозках.

В "Узбекистон темир йуллари" посоветовали представителям СМИ проверять данные перед публикацией.