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Тепловоз с грузовыми вагонами

В Узбекистане разъяснили ситуацию с тарифами для РФ на транзит грузов в Афганистан

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Ранее некоторые СМИ сообщили, что Узбекистан обнулил для РФ транзитные тарифы на поставку продукции в Афганистан.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В компании "Узбекистон темир йуллари" разъяснили ситуацию с тарифами для России на транзит продукции в Афганистан. 

Железнодорожные составы на станции
© Sputnik / Игорь Агеенко
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Ранее некоторые СМИ со ссылкой на устное заявление вице-президента Торгово-промышленной палаты России Владимира Падалко сообщили, что Узбекистан обнулил для РФ транзитные тарифы на поставку продукции в Афганистан. 

По данным узбекской компании, эта тема была затронута на четвертом заседании узбекско-российского Делового совета, который состоялся 1 октября в ТПП РУз.

"Речь идет о снижении с 18 до 0 процентов ставки НДС для транзитных перевозок при расчете тарифов на транзитные грузы только по территории Российской федерации (для АО "Российские железные дороги")", — говорится в комментарии. 

В Казахстане и Узбекистане, участвующих в транзитных перевозках грузов из РФ в Афганистан, нулевой НДС применялся и применяется при любых транзитных перевозках.

В "Узбекистон темир йуллари" посоветовали представителям СМИ проверять данные перед публикацией.

Теги:
Железная дорога, Казахстан, груз, Афганистан, Узбекистан, Узбекистон темир йуллари, РЖД



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