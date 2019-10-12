В Министерстве юстиции прошел "День семьи"

Отмечается, что проект Family day реализован в целях воспитания молодого поколения в духе патриотизма, формирования у них таких понятий, как справедливость, дисциплинированность и законность, а также повышения интереса к правовой сфере.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Министерство юстиции пригласил всех желающих познакомиться с работой ведомства. С этой целью и был реализован проект Family day.

Пресс-служба Министерства юстиции Family day в Министерстве юстиции Узбекистана

Члены семей и дети работников министерства прибыли в здание министерства гдк для них была организована экскурсия.

Пресс-служба Министерства юстиции Family day в Министерстве юстиции Узбекистана

Дети также побывали в Музее истории органов юстиции, где подробно ознакомились с историей системы юстиции Узбекистана.

Все желающие смогли задать вопросы министру. В рамках мероприятия также организована встреча с выдающимися звездами искусств и спорта. Знаменитости поделились с детьми секретами своих достижений и жизненным опытом.

Праздник дополнили различные интерактивными играми и интеллектуальными викторинами.

Отмечается, что проект Family day реализован в целях воспитания молодого поколения в духе патриотизма, формирования у них таких понятий, как справедливость, дисциплинированность и законность, а также повышения интереса к правовой сфере.