В Министерстве юстиции прошел "День семьи"

Отмечается, что проект Family day реализован в целях воспитания молодого поколения в духе патриотизма, формирования у них таких понятий, как справедливость, дисциплинированность и законность, а также повышения интереса к правовой сфере.
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Министерство юстиции пригласил всех желающих познакомиться с работой ведомства. С этой целью и был реализован проект Family day.
Пресс-служба Министерства юстиции
Family day в Министерстве юстиции Узбекистана
Члены семей и дети работников министерства прибыли в здание министерства гдк для них была организована экскурсия.
Пресс-служба Министерства юстиции
Family day в Министерстве юстиции Узбекистана
Дети также побывали в Музее истории органов юстиции, где подробно ознакомились с историей системы юстиции Узбекистана.
Все желающие смогли задать вопросы министру. В рамках мероприятия также организована встреча с выдающимися звездами искусств и спорта. Знаменитости поделились с детьми секретами своих достижений и жизненным опытом.
Праздник дополнили различные интерактивными играми и интеллектуальными викторинами.
Отмечается, что проект Family day реализован в целях воспитания молодого поколения в духе патриотизма, формирования у них таких понятий, как справедливость, дисциплинированность и законность, а также повышения интереса к правовой сфере.
ARAL MARATHON состоится с целью привлечение внимания общественности к инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева об объявлении Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а также к проблеме Аральского моря.