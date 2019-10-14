В Узбекистане нашли способ снизить смертность при ДТП

Внедрение видеоконтроля пассажиропотоков не только позволит с точностью до 98% оценить наполняемость автобусов, правильно распределять и планировать маршруты и рейсы, но и увеличит выручку пассажироперевозчиков на 25-40%.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В рамках очередного заседания российско-узбекского Делового совета состоялось подписание меморандума о сотрудничестве по развитию навигационно-информационных технологий в транспортной сфере между российским АО "ГЛОНАСС" и узбекской компанией SMARTGEO.

Глава этой компании Улугбек Байдадаев рассказал Sputnik Узбекистан о перспективах и преимуществах внедрения систем мониторинга за движением транспорта на дорогах страны.

Согласно прогнозам, на пятый год сотрудничества (когда системой будут оснащены около 45% от общего количества транспортных средств) можно сделать вывод, что снижение потерь от ДТП составит в среднем 40 млрд сумов в год. Соответственно, снижение смертности при ДТП может достигнуть 20% к моменту охвата половины транспортных средств в стране данной системой.

По мнению специалиста, повсеместное внедрение системы мониторинга автотранспорта позволит сэкономить до 30% государственного бюджета, выделяемого на автотранспорт.

А внедрение видеоконтроля пассажиропотоков не только позволит с точностью до 98% оценить наполняемость автобусов, правильно распределять и планировать маршруты и рейсы, но и увеличит выручку пассажироперевозчиков на 25-40%.

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Оснащение транспортных средств будет происходить поэтапно. В первую очередь целесообразно оснастить все государственные транспортные средства, а также автотранспорт, задействованный в перевозке пассажиров и перевозке опасных грузов. Оснащение частного автотранспорта будет производиться по желанию автовладельца.