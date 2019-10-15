В Узбекистане планируют усилить ответственность за пищевые отравления

Министр считает, что всему виной - недостатки: несоответствие зданий и кухонной утвари стандартам, некачественная пища, отсутствие квалификации у кадров.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. В Узбекистане предложили усилить ответственность за пищевые отравления, сообщает "Газета.уз".

Об этом заявил министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шодмонов, выступая на 23-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса.

Сотрудники детсада, где отравились дети, были уволены >>

По его словам, за последние два года ограничения на проверку предпринимателей привели к многочисленным случаям отравления людей.

В Андижане школьники и учителя массово отравились десертом >>

"На протяжении двух лет мы ограничили проверки предпринимателей. Вот к чему это привело: в 2017 году — 607 пострадавших и 6 погибших, в 2018-м — 583 пострадавших и 3 погибших, за 9 месяцев 2019-го — 358 пострадавших и 2 погибших. Возникает вопрос: поддерживая предпринимателей, мы должны ставить на первое место права предпринимателей или потребителей? Мы должны поставить на первое место здоровье населения? Безусловно!", — заявил министр.

Министерство здравоохранения предлагает значительно повысить ответственность предпринимателей.

Шодмонов считает, что всему виной - недостатки: несоответствие зданий и кухонной утвари стандартам, некачественная пища, отсутствие квалификации у кадров. Минздрав будет работать над тем, чтобы обеспечить оперативность работы новообразованной Госинспекции санитарно-эпидемиологического надзора при правительстве.

"Пусть предприниматель боится и закона, и Бога. Сейчас он не боится ни того, ни другого. Потому что ему дается административный штраф, то есть он отравляет до 150 ребят в детских садах и избегает ответственности, заплатив небольшой штраф. Конечно, после этого он без проблем продолжает свою деятельность", — заключил он.

Напомним, в начале октября ученики и учителя одного из образовательных учреждений Андижанского района попали в больницу от отравления тортом.

Очередное отравление: из частной школы Андижана госпитализированы дети >>

Буквально за несколько дней до этого в Андижане произошло массовое отравление школьников в частной школе Zahiriddin Muhammad Bobur Universal Academy, а 27 сентября 2019 года в инфекционное отделение с предварительным диагнозом "Острая диарея, гастроэнтерит" госпитализировано 19 детей в Бекабаде.