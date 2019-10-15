Россияне назвали самые скучные профессии

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Россияне назвали профессию охранника самой скучной, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные портала Superjob. Такое мнение выразили 13% участников опроса.
Среди прочих скучных профессий россияне назвали, в частности, депутата, оператора call-центра, водителя, грузчика, консьержа, менеджера, программиста.
Ранее Министерство труда и социальной защиты России составило предварительный перечень наиболее востребованных профессий в 2019 году.
Так, работодатели чаще всего ищут сотрудников на должность продавца-кассира. На втором месте по востребованности идут повара, а на третьем — педагоги профессионального и дополнительного образования.