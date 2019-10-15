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Работа в офисе за компьютером

Россияне назвали самые скучные профессии

© Flickr / Travis Isaacs
Общество
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Эксперты провели опрос и выяснили, какие профессии жители РФ считают самыми скучными. Оказалось, что для некоторых не представляет никакого интереса, к примеру, работа депутата.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Россияне назвали профессию охранника самой скучной, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные портала Superjob. Такое мнение выразили 13% участников опроса.

Жители Республике Узбекистан
© Flickr / Giorgio Montersino
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На втором месте — профессия бухгалтера, получившая 9% голосов, на третьем — продавца (5%). По 4% набрали профессии сторожа и уборщика. При этом два процента респондентов считают неинтересной любую сидячую работу.

Среди прочих скучных профессий россияне назвали, в частности, депутата, оператора call-центра, водителя, грузчика, консьержа, менеджера, программиста.

Ранее Министерство труда и социальной защиты России составило предварительный перечень наиболее востребованных профессий в 2019 году. 

Так, работодатели чаще всего ищут сотрудников на должность продавца-кассира. На втором месте по востребованности идут повара, а на третьем — педагоги профессионального и дополнительного образования.

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Теги:
охранник, профессия, Россия



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