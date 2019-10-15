Министр обороны рассказал о противодействии информационным войнам

Мировое сообщество пытается найти формулу эффективного решения военных конфликтов. Сегодня они ведутся везде – на суше, в воздухе, на воде и под водой, в космическом пространстве, а также в информационно-идеологическом и киберпространствах.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Современная военно-политическая обстановка в мире характеризуется сложностью и противоречивостью. Она развивается под воздействием активизации процесса геостратегического переустройства мира и становления новой системы обеспечения глобальной и региональной безопасности.

Об этом заявил министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов на открытии в Ташкенте международной конференции "Военные конфликты современности: содержание и извлеченные уроки", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на источник.

Участие в диалоге приняли представители ОБСЕ, СНГ, ООН, ЮНИСЕФ, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Международного комитета Красного креста, военных вузов Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китая, Южной Кореи, России, Беларуси, Азербайджана и стран Центральной Азии.

"Уровень угроз и факторов неопределенности оказывает существенное влияние на развитие военно-стратегической обстановки в мире, на создание очагов напряженности и зон конфликтов, на характер войн. Но, как показывает практика, их не становится меньше. Они обретают всё более изощренные содержание, характер и особенности," - заявил министр обороны.

По его словам, мировое сообщество пытается найти формулу эффективного решения военных конфликтов. Сегодня военные конфликты ведутся во всех физических средах – на суше, в воздухе, на воде и под водой, в космическом пространстве, а также в информационно-идеологическом и киберпространствах.

В результате, если в прошлом политические цели в войне достигались исключительно в ходе вооруженной борьбы, то сегодня они могут быть реализованы без масштабного вооруженного столкновения.

В современных конфликтах акцент воздействия на противника все больше смещается в информационную плоскость с целью формирования протестного потенциала и социальной напряженности в обществе, вывода из строя его системы управления вооруженными силами, а также негативного воздействия на процесс принятия им решений с учетом его национальной психологии, ментальности, религии и других особенностей.

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В этой связи, считает министр обороны, важно поддерживать постоянный конструктивный диалог по вышеуказанным аспектам с нашими коллегами и международными экспертами для обмена мнениями и опытом с последующей выработкой совместных адекватных мер.