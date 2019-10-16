Как в Узбекистане отметили Международный день сельских женщин

На данный момент в республике выше 590 тысяч женщин проживают в сельской местности, 65 процентов их них удостоены государственных наград.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Вчера, 15 октября, в Узбекистане прошли праздничные мероприятия в честь Международного дня сельских женщин, сообщает УзА.

В частности, во Дворце торжеств "Афруз" в Термезе состоялось культурно-просветительское мероприятие на тему "Почтение сельским женщинам". Группа сельских жительниц была награждена почетными грамотами и ценными подарками областного хокимията.

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Сейчас в области проживает свыше 622 тысяч семей, 1 миллион 283 женщины живут благоустроенной жизнью. Свыше 590 тысяч из них проживают в сельской местности. За последние пять лет 65 процентов женщин, удостоенных государственных наград, являются сельскими жительницами. 146 женщин управляют фермерскими хозяйствами, являются примером для всех в выращивании хлопка, зерна, овощей и фруктов, шелкопряда и другой сельскохозяйственной продукции.

"Все это и есть результат заботы, проявляемой о повышении активности женщин в нашем обществе. Прошло четыре года с начала моей предпринимательской деятельности. Три года назад открыла кондитерский цех, обеспечила работой 12 человек. В прошлом году организовала швейный цех, частный детский сад на 210 мест, создала 66 рабочих мест для женщин. В текущем году начала строительство современной швейной фабрики. Здесь работу обрели 200 женщин. Постоянная материальная и духовная поддержка дает мне силы для осуществления этой работы. Выделение кредита коммерческим банком способствует расширению моего бизнеса",- рассказала женщина-предприниматель из Шурчинского района.

Также в этот день в Ташкентском государственном аграрном университете состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие женщины-фермеры, предприниматели, плодотворно работающие в сферах образования, науки и производства, представители организаций-партнеров.

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На мероприятии заместитель премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Комитета женщин Эльмира Баситханова, заместитель министра сельского хозяйства Баходир Холиков отметили, что в Узбекистане сельские женщины становятся примером для подражания молодежи благодаря вкладу в развитие общества, обеспечение населения сельскохозяйственной и продовольственной продукцией.

На мероприятии также был представлен документальный фильм "Сельские жемчужины", посвященный жизни и деятельности женщин. Песни в исполнении деятелей эстрады подарили собравшимся праздничное настроение.