Назначен человек, который возглавит развитие страхового рынка

Агентство образовано постановлением президента от 2 августа 2019 года. Глава государства поставил задачу вдвое увеличить объем страховых премий на душу населения и втрое - долю сферы в ВВП страны до 2022-го.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Вступило в силу постановление правительства, согласно которому Камолиддин Фахрутдинович Талипов назначен директором Агентства по развитию страхового рынка при Министерстве финансов.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Минюста Узбекистана.

Напомним, что Агентство образовано постановлением президента от 2 августа 2019 года. Глава государства поставил задачу вдвое увеличить объем страховых премий на душу населения и втрое - долю сферы в ВВП страны до 2022-го.

Также необходимо повысить доверие населения и предпринимателей к страхованию и расширить механизмы поддержки инвестиционной деятельности страховых организаций.