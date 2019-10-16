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Страховой полис

Назначен человек, который возглавит развитие страхового рынка

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Агентство образовано постановлением президента от 2 августа 2019 года. Глава государства поставил задачу вдвое увеличить объем страховых премий на душу населения и втрое - долю сферы в ВВП страны до 2022-го.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Вступило в силу постановление правительства, согласно которому Камолиддин Фахрутдинович Талипов назначен директором Агентства по развитию страхового рынка при Министерстве финансов.

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Об этом сообщает Телеграмм-канал Минюста Узбекистана.

Напомним, что Агентство образовано постановлением президента от 2 августа 2019 года. Глава государства поставил задачу вдвое увеличить объем страховых премий на душу населения и втрое - долю сферы в ВВП страны до 2022-го.

Также необходимо повысить доверие населения и предпринимателей к страхованию и расширить механизмы поддержки инвестиционной деятельности страховых организаций.

Теги:
Узбекистан, назначение, Постановление, страхование



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