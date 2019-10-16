Сколько терактов предотвратили в России с начала года – данные ФСБ

Директор Федеральной службы безопасности РФ назвал количество ликвидированных и задержанных боевиков, а также прекративших деятельность террористических ячеек.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В России с начала 2019 года предотвращено 39 терактов, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности государств-партнеров ведомства в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности", — рассказал Бортников.

Под термином "нейтрализация" применительно к террористам силовики подразумевают ликвидацию.

По словам директора ФСБ, свою деятельность в стране прекратили 49 террористических ячеек, блокированы счета почти 5,5 тысячи лиц, подозреваемых в связи с незаконными формированиями. Кроме того, ограничен доступ к восьми тысячам сайтов "деструктивной направленности".

Бортников констатировал, что ужесточение в России уголовной ответственности за содействие террористам "значительно сузило их ресурсную базу".

Главная цель международных террористов — раскол общества и подрыв доверия граждан к госструктурам, заявил директор ФСБ и призвал к партнерскому взаимодействию спецслужб.

"Считаем важным сосредоточить совместные усилия на вскрытии планов главарей международных террористических организаций, <...> а также добывании установочных данных каждого бандита, включая его интернет-профиль", — сказал он.

Основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются интернет-мессенджеры с высоким уровнем криптографической защиты, отметил Бортников.

Он призвал не политизировать борьбу с общим врагом и воздерживаться от двойных стандартов, поскольку боевики только выигрывают от этого.

"Простые граждане — а именно они, как правило, становятся жертвами боевиков, не должны являться заложниками межгосударственных противоречий", — подчеркнул глава ФСБ.

По его словам, в 2019 году в терактах по всему миру погибли и пострадали около семи тысяч человек.