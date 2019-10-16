В Узбекистане заявили о рекордном росте продолжительности жизни

В настоящее время в Узбекистане разрабатывается концепция здорового и успешного старения, направленная на увеличение продолжительности жизни пожилых людей.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Узбекистане установлены рекордно высокие темпы роста продолжительности жизни, заявил председатель управления Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления Шавкат Жавлонов на пресс-конференции, посвященной роли института махалли в решении проблем населения.

Мероприятие прошло в Ташкенте в среду, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Так, средняя продолжительность жизни граждан увеличилась с 67 до 73,5 года, мужчин — с 66 до 71 года, женщин — с 70 до 75,8 года.

В настоящее время в Узбекистане разрабатывается концепция здорового и успешного старения, направленная на увеличение продолжительности жизни пожилых людей.

Напомним, республика занимает первое место в Центральной Азии по продолжительности жизни населения. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева считает, что у такой позитивной статистики есть несколько причин. В частности — изобилие в рационе продуктов растительного происхождения и сравнительно низкий уровень потребления алкоголя и табака.

По словам Ткачевой, продолжительность жизни в первую очередь зависит от самого человека и от его образа жизни, в то время как генетика, вопреки расхожему мнению, оказывает влияние лишь в 15-20% случаев.