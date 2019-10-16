Министерство народного образования обратилось к жителям за идеями

Принять участие в совершенствовании педагогического процесса можно за считанные минуты: нужно перейти на страницу сайта и нажать кнопку "Подать идею". Далее необходимо заполнить форму, выбрав одну из категорий, и детально расписать суть предложения.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Начал действовать сайт, на котором каждый желающий может подать свою идею или предложение по развитию системы народного образования, сообщает пресс-служба МНО.

Принять участие в совершенствовании педагогического процесса можно за считанные минуты: нужно перейти на страницу www.idea.itsm.uz и нажать кнопку "Подать идею". Далее необходимо заполнить форму, выбрав одну из категорий и загрузив свою презентацию.

Категории:

- улучшение качества образования;

- повышение статуса учителей;

- повышение квалификации учителей;

- государственно-частное партнерство;

- развитие внешкольного образования;

- инновации и технологии;

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- современная школа;

- улучшение инфраструктуры школ;

- инклюзивное образование;

- другое.

Рабочая группа министерства планирует регулярно организовывать конкурсы лучших идей и предложений с участием их авторов. Лучшие будут награждены.

Порядок рассмотрения представленных идей и предложений утверждается отдельным Положением и будет опубликован на сайте www.idea.itsm.uz.