Министерство народного образования обратилось к жителям за идеями

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Начал действовать сайт, на котором каждый желающий может подать свою идею или предложение по развитию системы народного образования, сообщает пресс-служба МНО.
Принять участие в совершенствовании педагогического процесса можно за считанные минуты: нужно перейти на страницу www.idea.itsm.uz и нажать кнопку "Подать идею". Далее необходимо заполнить форму, выбрав одну из категорий и загрузив свою презентацию.
Категории:
- улучшение качества образования;
- повышение статуса учителей;
- повышение квалификации учителей;
- государственно-частное партнерство;
- развитие внешкольного образования;
- инновации и технологии;
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- современная школа;
- улучшение инфраструктуры школ;
- инклюзивное образование;
- другое.
Рабочая группа министерства планирует регулярно организовывать конкурсы лучших идей и предложений с участием их авторов. Лучшие будут награждены.
Порядок рассмотрения представленных идей и предложений утверждается отдельным Положением и будет опубликован на сайте www.idea.itsm.uz.