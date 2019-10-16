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Урок в одной из школ Ташкента

Министерство народного образования обратилось к жителям за идеями

© Пресс-служба Министерства народного образования
Общество
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Принять участие в совершенствовании педагогического процесса можно за считанные минуты: нужно перейти на страницу сайта и нажать кнопку "Подать идею". Далее необходимо заполнить форму, выбрав одну из категорий, и детально расписать суть предложения. 

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Начал действовать сайт, на котором каждый желающий может подать свою идею или предложение по развитию системы народного образования, сообщает пресс-служба МНО.

Принять участие в совершенствовании педагогического процесса можно за считанные минуты: нужно перейти на страницу www.idea.itsm.uz и нажать кнопку "Подать идею". Далее необходимо заполнить форму, выбрав одну из категорий и загрузив свою презентацию. 

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Категории:   

-  улучшение качества образования;

-  повышение статуса учителей;

-  повышение квалификации учителей;

-  государственно-частное партнерство;

-  развитие внешкольного образования;

-  инновации и технологии;

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-  современная школа;

-  улучшение инфраструктуры школ;

-  инклюзивное образование;

-  другое.

Рабочая группа министерства планирует регулярно организовывать конкурсы лучших идей и предложений с участием их авторов. Лучшие будут награждены.

Порядок рассмотрения представленных идей и предложений утверждается отдельным Положением и будет опубликован на сайте www.idea.itsm.uz.

Теги:
Узбекистан, педагог, Министерство народного образования Узбекистана



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