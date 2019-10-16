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Пресс-секретарь Назарбаева опубликовал данные о его здоровье

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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В Сети появилась информация о здоровье первого президента Казахстана. Шестого июля этого года Елбасы отметил 79-летие.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовал в своем Twitter-аккаунте данные с его фитнес-гаджета.

Как отметил Айдос Укибай, здоровый образ жизни всегда был для Елбасы приоритетом.

"Несмотря на насыщенный график, во время визита в Азербайджанскую Республику Елбасы совершил пешую прогулку, пройдя четыре с половиной километра вдоль Каспийского побережья", — сообщил пресс-секретарь.

Согласно трекеру, Назарбаев преодолел расстояние за один час и 16 минут. Его пульс в состоянии покоя — 71 удар в минуту, во время движения — 82 удара в минуту.

Напомним, первому президенту Казахстана 6 июля этого года исполнилось 79 лет. В настоящее время он занимает пост председателя Совета безопасности республики.

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Елбасы 14-15 октября в Баку участвовал в седьмом саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Он провел также несколько двусторонних встреч.

Теги:
здоровье, Казахстан, Нурсултан Назарбаев



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