В Ташкенте утром 17 октября перекроют одну из центральных улиц

Схема движения временно изменится в связи с проведением экологического марафона, который организуют в преддверии Международной конференции по проблемам Арала.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. В Ташкенте утром 17 октября закроют для движения транспорта дорогу, дублирующую проспект Бунёдкор, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

С 08.30 до 10.00 для проезда будет недоступен участок от пересечения с улицей Расулова до разворота около площади Дружбы народов. При этом основные полосы на проспекте Бунёдкор перекрываться не будут.

Схема движения временно изменится в связи с проведением экологического марафона, который организуют в преддверии Международной конференции по проблемам Арала. Забег также пройдет в Самарканде, Бухаре, Ургенче, Нукусе и Муйнаке.