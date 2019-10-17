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Девочка стоит спиной. Архивное фото

ГУВД Ташкента прокомментировало слухи об исчезновении девочек в Кашкадарье

Sputnik / Жоомарт Ураимов
Общество
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Ранее сотрудники правоохранительных органов распространили информацию о пропаже 14-летней Севинч Раззоковой из Кашкадарьи. После этого начали появляться сообщения об исчезновении в том же регионе более десяти девочек примерно того же возраста.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Начальник Информационного мультимедийного центра ГУВД столицы Ирина Сайфутдинова на встрече с журналистами в четверг прокомментировала слухи о массовом исчезновении девочек в Кашкадарье. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мы действительно давали информацию о пропаже девочки Севинч. Сделали это по просьбе наших кашкадарьинских коллег, которые получили данные о том, что ее видели в Ташкенте. А касаемо фактов по Кашкадарье — такими сведениями мы не располагаем. И боюсь, что это нагнетание обстановки, с которым мы часто сталкиваемся", — заявила Ирина Сайфутдинова.

По ее словам, часто бывает так, что "беспокойные мамочки" находят информацию 10-15-летней давности и начинают ею делиться во всех социальных сетях.

© Пресс-служба ГУВД Ташкента
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"Возникает ненужный ажиотаж. И мы сообщали официально, что это старая информация, и просили граждан не поднимать шум и не провоцировать панику", — сказала Сайфутдинова.

Она отметила: когда есть основания, сотрудники правоохранительных органов информируют население — как это было недавно в истории с мужчиной, который проявлял нездоровый интерес к несовершеннолетним девочкам.

"Организовали прочесывание прилегающей территории, опросили свидетелей. В результате оперативных действий информация подтвердилась, было возбуждено уголовное дело", — заключила представитель ГУВД.

Теги:
дети, девочка, Кашкадарьинская область, ГУВД Ташкента



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