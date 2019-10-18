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В Ташкенте сегодня перекроют часть дорог

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Общество
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Некоторые части дорог столицы Узбекистана сегодня будут перекрыты до 11.30 утра. Выбирайте пути объезда.

ТАШКЕНТ, 18 окт - Sputnik. Сегодня, 18 октября, в связи с проведением Студенческого марафона в Ташкенте будут перекрыты некоторые части дорог, сообщает хокимият.

"С 10.30 до 11.30 часть дублированной дороги проспекта Бунедкор от въезда на площадь Литераторов до улицы И. Каримова, часть улицы И. Каримова до пересечения улиц Бешегоч и Шерият боги, часть улицы Шерият боги до стадиона "Пахтакор" будут перекрыты для автомобильного движения", - говорится в сообщении.

В Ташкенте сегодня перекроют часть дорог
Хокимият Ташкента
В Ташкенте сегодня перекроют часть дорог

Напомним, в Самарканде 1-3 ноября впервые пройдет международный благотворительный забег Samarkand Half Marathon.

В Ташкенте прошел женский благотворительный забег >>

Запланированы образовательные мероприятия, посвященные теме инклюзивности, конференции, лекции и мастер-классы для взрослых и детей, показы документальных фильмов о спорте, концерты с участием артистов из Узбекистана, Финляндии, Германии, Турции и России.

Теги:
марафон, дороги, дорога, перекрытие движения, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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