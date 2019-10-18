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Вареное яйцо

Сколько яиц едят узбекистанцы – данные Госкомстата

CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан

Государственной комитет по статистике представил итоги выборочного наблюдения в десяти тысячах узбекских домашних хозяйств в прошлом году.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В среднем один узбекистанец съедает за год 217 яиц, заявили Sputnik Узбекистан в пресс-службе Госкомстата республики. 

"Согласно итогам выборочного наблюдения в десяти тысячах узбекских домашних хозяйств в 2018 году, один узбекистанец съедает 217 яиц в год", — сообщили в ведомстве.

© Фото: wikipedia
Не в яйцах счастье: специалисты установили норму их потребления для человека
Напомним, что норма, рекомендованная специалистами, — 260 штук.

Большей любовью к этому продукту отличаются россияне. Как пишет РИА Новости, в Sberbank СIB заявили, что они едят даже слишком много яиц. По данным аналитиков, в среднем один россиянин съедает за год 280 штук. 

За последние десять лет потребление этого продукта в РФ росло в среднем на процент в год. Однако еще больше яиц едят в Китае — 300 штук в год на человека.

Отметим, что яйца в настоящее время — далеко не самый дешевый пищевой продукт в Узбекистане. По данным Госкомстата, в сентябре они подорожали на 8,2%, а с начала года — на 28,4%.

Теги:
Госкомстат, Узбекистан, продукты, еда, яйца



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