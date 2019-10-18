В Сурхандарье открылся научно-исследовательский центр Имама Термизи

В данном НИЦ изучаются исламские науки, в том числе хадисоведение, а также наследие Исы Термизи и других ученых из Термеза.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. В Сурхандарьинской области открылся Международный научно-исследовательский центр Имама Термизи. В пятницу его посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Пресс-служба президента Узбекистана В Термезе открылся Международный научно-исследовательский центр Имама Термизи

В данном НИЦ изучаются исламские науки, в том числе хадисоведение, а также наследие Исы Термизи и других ученых из Термеза, сообщили в пресс-службе главы государства.

Мирзиёев ознакомился с созданными в центре условиями и дал рекомендации по исследованию биографии и произведений великого собирателя хадисов Имама Термизи.

Пресс-служба президента Узбекистана В Термезе открылся Международный научно-исследовательский центр Имама Термизи

В научно-исследовательском центре планируется готовить учебники и методические пособия, периодические издания, научно-практические рекомендации для использования в системе религиозного образования и духовно-нравственной воспитательной работе.