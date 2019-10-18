Узбекистанец впервые получит Премию мира Гузи

ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Узбекистанец Бобур Эгамберганов получит Премию мира Гузи за знание шести языков — русского, украинского, турецкого, татарского, арабского и польского, сообщает УзА. Церемония награждения пройдет 27 ноября на Филиппинах.
Премия мира Гузи была учреждена в 2002 году на Филиппинах. Она присуждается отдельным лицам или группам людей, внесшим вклад в установление мира и защиту прав человека, а также за достижения в науке или искусстве. Это азиатский аналог Нобелевской премии мира и Пулитцеровской премии.
Людям, которые не смогли приехать на церемонию награждения, премия не присуждается и аннулируется.