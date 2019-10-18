22:27 18 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск
Полиглот Бобур Эгамберганов

Узбекистанец впервые получит Премию мира Гузи

© УзА
Общество
Получить короткую ссылку
26 0 0
Sputnik Узбекистан

Престижную международную премию вручат юному представителю республики, которому удалось выучить шесть языков.

ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Узбекистанец Бобур Эгамберганов получит Премию мира Гузи за знание шести языков — русского, украинского, турецкого, татарского, арабского и польского, сообщает УзА. Церемония награждения пройдет 27 ноября на Филиппинах.

Проект телеканала Россия 1 Удивительные люди
© "Россия 1", группа проекта "Удивительные люди" в сети "Вконтакте"
Мальчик из Узбекистана удивил зрителей российского шоу феноменальной памятью
Юноша родился 29 сентября 2000 года в Ургенчском районе Хорезмской области. В 2003-2013 годах жил в Житомире. Затем его семья вернулась в Узбекистан, где мальчик продолжил обучение в средней школе №5 в Ургенче. По ее окончании Бобур поступил в Ургенчский строительный профессиональный колледж, а затем, получив диплом, — в Московский институт государственного управления. 

Премия мира Гузи была учреждена в 2002 году на Филиппинах. Она присуждается отдельным лицам или группам людей, внесшим вклад в установление мира и защиту прав человека, а также за достижения в науке или искусстве. Это азиатский аналог Нобелевской премии мира и Пулитцеровской премии.

Людям, которые не смогли приехать на церемонию награждения, премия не присуждается и аннулируется.

Теги:
узбекский язык, русский язык, Образование, Узбекистан, узбекистанец



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцующий фонтан в центре МДЦ Tashkent City
Парк Tashkent City: самые яркие детали и уникальные объекты
Встреча юниорской сборной Узбекистана по боксу_видео
Юных победителей встречали по-взрослому — трогательное видео из аэропорта
Статистика выезжающих за рубеж узбекистанцев
Кто, куда и зачем выезжает из Узбекистана - статистика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054