Узбекистанец впервые получит Премию мира Гузи

ТАШКЕНТ, 18 окт – Sputnik. Узбекистанец Бобур Эгамберганов получит Премию мира Гузи за знание шести языков — русского, украинского, турецкого, татарского, арабского и польского, сообщает УзА. Церемония награждения пройдет 27 ноября на Филиппинах.

Юноша родился 29 сентября 2000 года в Ургенчском районе Хорезмской области. В 2003-2013 годах жил в Житомире. Затем его семья вернулась в Узбекистан, где мальчик продолжил обучение в средней школе №5 в Ургенче. По ее окончании Бобур поступил в Ургенчский строительный профессиональный колледж, а затем, получив диплом, — в Московский институт государственного управления.

Премия мира Гузи была учреждена в 2002 году на Филиппинах. Она присуждается отдельным лицам или группам людей, внесшим вклад в установление мира и защиту прав человека, а также за достижения в науке или искусстве. Это азиатский аналог Нобелевской премии мира и Пулитцеровской премии.

Людям, которые не смогли приехать на церемонию награждения, премия не присуждается и аннулируется.