Минюст обучает госслужащих - как нужно работать онлайн

К системе подключено уже более 200 разных организаций, в частности, все органы государственного управления, включая органы государственной власти на местах (хокимияты).

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Министерство юстиции проводит обучение специалистов госструктур навыкам использования Единой электронной системы разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Параллельно продолжается работа по совершенствованию самой онлайн базы, обновлению программных данных, разработки системного обеспечения.

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Напомним, данная система запущена в тестовом режиме с 1 января 2019 года. А с 1 июля все разрабатываемые проекты нормативно-правовых актов согласуются, то есть визируются уполномоченными министерствами и ведомствами исключительно в электронной форме.

Теперь необходимо усилить работу над образованием сотрудников - они должны понимать, что электронная база законопроектов во многом облегчит и ускорит работу с документами. Такой формат работы позволяет в быстрой и удобной форме согласовывать разрабатываемые проекты нормативных актов.

К системе подключено уже более 200 разных организаций, в частности, все органы государственного управления, включая органы государственной власти на местах (хокимияты).

С учетом преимуществ системы, к ней присоединились также крупнейшие компании, банки, ассоциации и концерны страны.

В текущем году Единая электронная система разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов (project.gov.uz), а также Системы оценки воздействия актов законодательства (regulation.gov.uz) переданы Министерству юстиции, которое является уполномоченным органом за проведение единой государственной правовой политики, координацию и повышение эффективности правотворческой деятельности.