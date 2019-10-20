Диетологи назвали продукты, которые опасно есть

В список "запрещенки" попали в том числе продукты, на этикете которых есть надписи "низкокалорийный", "зеро" и "без сахара".

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia перечислили продукты, которые следует совсем исключить из рациона.

В частности, в среднесрочной и долгосрочной перспективе может принести вред рафинированная мука, которая становится причиной резкого повышения и падения уровня глюкозы в крови. Диетолог Пилар Эскер, профессор школы "Гасма" в Кастельоне, считает, что это может способствовать развитию диабета.

С Эскер согласна коллега Мария Мерино. По ее словам, в процессе переработки зерновых культур отправляются в отходы клетчатка и другие питательные вещества. Кроме того, рафинированные продукты менее питательны из-за высокого гликемического индекса.

Эксперты советуют отказаться от рафинированной муки в пользу цельнозерновой.

По словам диетологов, в рационе не место и колбасным изделиям — ведь они наполовину состоят из добавок, крахмала и других веществ.

Также не стоит есть обезжиренные молочные продукты. Здесь эксперты ссылаются на результаты исследования ученого Гарвардского университета Дэвида Людвига, согласно которому молоко и молочные продукты с низким содержанием жира, как правило, содержат сахар и гораздо менее питательны.

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Кроме того, диетологи советуют навсегда отказаться от выпечки, снэков и полуфабрикатов, продуктов, на этикете которых есть такие надписи, как "низкокалорийный", "зеро" и "без сахара", а также алкоголя и переработанного мяса.