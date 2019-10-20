Многие девушки горько пожалели о романе с арабскими богачами – откровения

Сырга Камчыбекова девять лет проработала в магазине элитной косметики в Дубае. Она рассказала об изнанке жизни местных дам. "Они даже не спрашивали, что сколько стоит. Для них не проблема потратить за раз несколько тысяч долларов", — откровенничает она.

Бывшая медсестра Сырга Камчыбекова погрузилась в сферу красоты еще в начале 90-х, когда людям было совсем не до этого, пишет Sputnik Кыргызстан.

За многолетнюю карьеру она успела поработать визажистом и в Чехии, и в Арабских Эмиратах, и в Турции. Там Сырга не только развивала свои навыки, но и узнавала секреты быта местных жителей.

— Расскажите о себе.

— Я родилась в Нарыне, окончила там школу и медучилище. Потом у меня начались проблемы с сердцем, и после операции врачи сказали, что жить в условиях высокогорья мне больше нельзя, а значит, из Нарына придется уехать.

Так моя семья приняла решение о переезде в Бишкек. Тогда как раз рухнул СССР и начинались лихие 90-е.

В столице я устроилась работать медсестрой. Однако вскоре ввели национальную валюту и рубли перевели в сомы.

Оказалось, что моей новой зарплаты не хватает даже на дорогу до больницы. Это стало последней каплей, и я решилась сменить медицину на сферу красоты.

Так как все в моей семье были медиками, они ополчились против меня. Мама обиделась, что я вот так все бросила и ушла. Мол, как это: ее дочь станет парикмахером и будет копаться в чужих головах!

— Это сейчас в Бишкеке какое-то непомерное количество салонов красоты. А какой была эта сфера в начале 90-х?

— Тогда людям было совсем не до этого — надо было как-то выживать. Никто и подумать не мог, что брови можно подкорректировать у специалиста, даже покраска волос в салоне была чем-то неслыханным. Туда шли максимум для того, чтобы подстричься.

Тогда стал развиваться сетевой бизнес, такой как "Орифлейм" или Mary Kay. Там меня научили азам макияжа.

После я устроилась в салон красоты, точнее, мне дали маленький участок на входе под лестницей, где установили тумбочку и крохотное зеркальце. Там я должна была делать макияж.

— И что, клиенты сразу пошли к вам?

— Что вы! Неделю я просидела в одиночестве, а потом вышла на улицы и принялась останавливать женщин.

Спрашивала: "А вы не хотите сделать коррекцию бровей?". Они удивленно отвечали: "А что это такое?". Я объясняла, что просто хочу привести в порядок их брови.

Постепенно у меня появилось так много клиенток, что даже образовались очереди. Я начала неплохо зарабатывать.

Тогда одна коррекция бровей стоила 30-50 сомов, а это неплохие деньги по меркам 1996-го (тогда средняя заработная плата составляла 490 сомов в месяц — ред.).

В день у меня было с десяток клиентов. В месяц я могла зарабатывать до двухсот долларов. Медсестре такие деньги и не снились!

Я набралась опыта, съездила в Москву на курсы повышения квалификации, потом стала обучать макияжу и коррекции бровей местных девушек.

Однако мне этого показалось мало, и в конце 90-х я уехала в Чехию. Тогда мне исполнилось 27 лет.

— Каково вам было в Европе?

— Тогда многие уезжали из Кыргызстана. Всем казалось, что где-то там ждет красивая сказка, но на самом деле начались проблемы. Я уехала туда полулегально, с работой было непросто.

Я выросла в тепличных условиях, окружающие думали, что я быстро сдамся, но вышло по-другому. Там мне пришлось вкалывать официанткой, уборщицей, делать все, чтобы заработать на жилье и еду.

Также выяснилось, что по-русски в Праге не говорят, так что пришлось за полгода заговорить на чешском.

Несмотря на сложности, я выкраивала время, чтобы учиться у чешских мастеров парикмахерскому искусству.

Впрочем, потом выяснилось, что местные женщины не очень-то охотно доверяли свои волосы мигрантке из Центральной Азии. Спустя 4 года я вернулась домой. На заработанные деньги купила себе квартиру и машину.

— Вы ведь ненадолго задержались в Бишкеке, верно?

— Да, как-то наткнулась на объявление в газете о работе за рубежом. Оставила заявку, через пару недель мне перезвонили и сказали, что есть возможность попасть в Дубай. Работу предлагал всемирно известный бренд люксовой косметики.

Однако для этой работы нужно было знать английский, а я в школе изучала немецкий! А ведь еще нужно было как-то выступить перед будущими работодателями, которые специально для этого приехали в Бишкек. Я попросила двух сестренок написать текст на английском, чтобы могла рассказать им о себе.

Перед выступлением я сразу призналась, что не знаю английского и просто выучила текст наизусть.

Во время моей речи одна из рекрутеров, невероятной красоты арабка, уточнила: "Вы точно не говорите по-английски? В самом деле?". Я призналась: "Абсолютно".

Затем нужно было сделать макияж. Оценив мою работу, мне предложили лучший контракт! Это как в лотерею выиграть — зарплата 2 тысячи долларов, виза, частичная оплата жилья…

Помню, как мне протянули документы и сказали, что на раздумье есть три дня. Я подписала его сразу же.

— Легко было освоиться в Дубае?

— Да, гораздо легче, чем в Чехии. В Праге я жила полулегально: не могла устроиться на нормальную работу, на меня смотрели, как на эмигрантку. В Эмиратах же такой проблемы не было.

Меня направили работать в торговый центр, там я должна была не только демонстрировать покупательницам косметику, но и красить их, объяснять, что и как нужно использовать.

Все было хорошо, кроме одного: я не знала английского! Мне сказали, что у меня есть всего три месяца, чтобы его выучить, иначе расторгнут контракт. И я сделала это — освоила язык на стрессе за рекордно короткий срок!

— Чем арабские женщины отличаются от наших?

— Арабки очень любят краситься, причем довольно ярко. Со мной в бутике продавщицами работали приезжие — ливанки, сирийки, египтянки и одна русская.

Местные женщины относились к нам очень доброжелательно и с терпением. Даже когда я не владела английским, они часто повторяли: "Ничего страшного. Если вы тут работаете, значит, вы достойны".

Жизнь арабок — сплошной релакс. Я часто ездила работать визажистом на дому. Они живут буквально во дворцах — трехэтажных домах с бассейнами и лифтами.

Хозяйки дома могут проснуться и в десять утра, а домработницы уже приготовили им завтрак и отутюжили платье. Детьми у них занимаются няни.

— Можно ли там ходить по улице без хиджаба?

— Да, я ходила в обычной одежде, и ни один мужчина ни слова не сказал. Там можно даже в мини-юбке ходить! Арабы очень уважительно относятся к девушкам, им запрещено смотреть нам в глаза. Это касается и иностранок.

Арабки не выходят на улицу без хиджаба, зато дома одеваются по последним трендам. Правда, это могут видеть только их родственники: арабские дома разделены на две половины — мужскую и женскую. Мужчины-гости не имеют права появляться в женской части.

Кстати, женщина не может гулять одна по торговым центрам. Нужно, чтобы ее обязательно сопровождал родственник.

— Я слышала, что многие иностранки мечтают выйти замуж за арабских мужчин.

— Многие девушки действительно поехали туда с мыслью выйти замуж, но я такой вариант никогда не рассматривала.

Ты никогда не станешь там своей до конца. Многие девушки горько пожалели о романе с арабскими богачами.

По закону араб может заключить с тобой брак, но ты не можешь стать его первой женой — только второй, третьей или четвертой.

Дело в том, что одно время арабские мужчины стали жениться на иностранках и арабки остались без мужей. Женщины пожаловались шейху, и он придумал такой закон.

Я как-то видела, как араб пришел с несколькими женами, среди которых была кыргызка. Она выглядела очень счастливой.

Впрочем, у иностранной жены нет гарантий, что муж захочет с ней жить и дальше. Он может аннулировать визу супруги, и ее депортируют домой. Дети, разумеется, останутся с мужем.

— А с арабскими женщинами они так не могут поступить?

— Такие разводы происходят крайне редко. А зачем разводиться, если у них есть все на свете? Это у нас семьи постоянно должны думать о куске хлеба, а там люди обеспечены и спокойны.

— Насколько я знаю, позволить себе несколько жен может только очень обеспеченный человек.

— Да, к нам в магазин приходили и такие семьи — один мужчина и четыре жены. Меня удивило, что они общались, как подружки!

Сразу скажу, что арабские женщины не спрашивают, сколько стоит товар. Они просто просят положить на кассу понравившееся и потом спокойно оставляют по две-три тысячи долларов в одном бутике.

Если у человека несколько жен, он должен покупать всем одинаковые подарки. Например, одна жена захочет красную помаду — он купит эту же помаду всем.

— В Дубае очень дорогая жизнь?

— Основная часть моей зарплаты уходила на жилье. В одной комнате проживало по несколько девушек, мы платили за койко-место 300-500 долларов. Это, конечно, дорого.

К счастью, у нас были "шабашки", когда мы красили клиенток на дому. За неделю я могла заработать 500-1000 долларов.

— Почему спустя девять лет вы все-таки вернулись в Бишкек?

— Хотелось к семье, хотелось, чтобы снова было четыре сезона — осень, зима, весна и лето. Домой хотелось.

Впрочем, через год я вновь уехала, на этот раз в Турцию. Поселилась в маленьком курортном городке Аланье, прямо возле моря. Устроилась в местный люксовый салон красоты. Там и освоила татуаж — он очень популярен среди турчанок.

Работать там мне не очень понравилось. Во-первых, мой богатый опыт им ни о чем не говорил.

Не важно, что я делала раньше, — вот вам стандарты, работайте. При этом их техника отстает на десять лет!

Во-вторых, приходилось работать по 15 часов! Ты должен быть там мастером, уборщицей, переводчиком и вкалывать с девяти утра до двух ночи. За все это тебе будут платить всего 500 долларов.

— А чем турчанки отличаются от кыргызстанок?

— Они практически не красятся. Максимум — тушь на ресницах и яркая помада.

Как я поняла, они уверены в себе настолько, что макияж им не нужен. Изучив турецкий рынок, я узнала, что у косметических брендов там очень плохие продажи. В магазинах ужасный сервис.

— Почему вы все-таки решили вернуться на родину?

— Я увидела, как у наших девушек за последние годы изменился подход к красоте. Посмотрите, какие они красавицы: с макияжем, длинными ресницами, ухоженными волосами! Мне захотелось поделиться с мастерами своим опытом.

Я уже прогулялась по бишкекским школам красоты. Пока уровень у них низкий.

Взять тот же сервис — мастер тебе тычет, устраивает панибратство. Все как на базаре! В Instagram смотришь на картинки — вроде солидный учебный центр, а по факту приходишь и видишь две комнатушки, забитые грязными зеркалами, сидушками, инструментами.

Да и сам преподаватель — она только курсы окончила и уже через месяц сама их ведет. Ну что она может дать ученицам? Ничего! Это трата времени и денег.

Знаете, наши женщины умницы! Они готовы наращивать ресницы, делать маникюр или прическу в ужасных условиях. Здорово, что желание выглядеть красиво пересиливает все остальное!