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Мы в ответе за тех... кто пишет комментарии - новый проект от АИМК

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан

В случае неисполнения представителями СМИ, в том числе, блогерами обязанностей, установленных законодательством, доступ к указанным ресурсам может быть ограничен специально уполномоченным органом.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Проект постановления правительства, который предусматривает совершенствование информационной безопасности во всемирной информационной сети Интернет разместили на портале СОВАЗ.

По предложению АИМК, специалисты которого разработали документ, администраторы веб-сайтов, владельцы мессенджеров и блогеры должны будут удалять комментарии, содержащие:

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- призывы к неконституционному свержению власти;

- распространение идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;

- разжигание межнациональной, межрасовой, межэтнической, либо религиозной розни, а также наносящие моральный ущерб гражданам, и ущерб деловой репутации субъектов, после получения соответствующего извещения от Агентства.

Представители СМИ должны будут удалять комментарии незаконного характера в течение 24 часов с момента получения соответствующего извещения Агентства, и сообщать в АИМК о принятых мерах.

В случае неисполнения представителями СМИ, в том числе, блогерами обязанностей, установленных законодательством, доступ к указанным ресурсам может быть ограничен специально уполномоченным органом в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Социальные сети
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Какие комментарии должны удалять СМИ и блогеры - ответ Минюста

Напомним, несколько месяцев назад директор АИМК Комил Алламжонов в официальном обращении в СМИ предупредил представителей масс-медиа об ответственности за распространение недостоверной информации. В соответствии с законом, владельцам веб-сайтов, администраторам страниц веб-сайта, а также блогерам, категорически запрещается распространять информацию, порочащую честь и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающую вмешательство в их частную жизнь.

Теги:
комментарий, СМИ, блогер, проект, Агентство информации и массовых коммуникаций



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