Чего ждать жителям Узбекистана с 1 ноября - Минюст информирует

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Жителей Узбекистана с начала следующего месяца ожидает целый ряд нововведений. Пресс-служба Минюста подготовила информационную подборку.
Вводится регистрация мобильных устройств
Мобильные устройства, используемые на территории Узбекистана, ввозимые и производимые для продажи или личного пользования, регистрируются с 1 ноября 2019 года на бесплатной, а с 1 декабря 2019 года на платной основе, физическими лицами, импортерами и предприятиями-производителями путем обращения в систему регистрации мобильных устройств по международным конкретным идентификационным кодам.
Проверка счетчиков только через ЦГУ или ЕПИГУ
С 1 ноября 2019 года государственные услуги по поверке приборов учета осуществляются только через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг.
При этом периодичность поверки приборов учета составляет:
- для юридических лиц– 4 года;
- для физических лиц – 8 лет.
Организуются курсы для подготовки приемных родителей
С 1 ноября прежде чем принять в свою семью ребенка-сироту, гражданам необходимо пройти специальные курсы приемных родителей. Они будут проходить непосредственно в домах "Мехрибонлик" и детских городках.
Повышение заработной платы сотрудникам ведомств и организаций Министерства водного хозяйства
Заработная плата работников ведомств и организаций Министерства водного хозяйства будет повышена за счет применения поправочного коэффициента к базовым тарифным ставкам с 1 ноября 2019 года на 1,1 и с 1 января 2020-го на 1,2.
Разрешение на бурение скважин на воду будет выдаваться после согласования с соответствующими ведомствами
В период с 1 ноября 2019 года до 31 декабря 2021-го разрешение на бурение скважин на воду (за исключением скважин, предназначенных для питьевого водоснабжения населения) в пределах Нуратинского, Кошрабадского и Зааминского районов будет выдаваться Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам по согласованию с ответственными органами.
Будет составлен перечень сходов граждан с высоким туристическим потенциалом
Также при создании на территории туристических сходов граждан не менее 20 семейных гостевых домов и оказании не менее пяти видов услуг для туристов будет присваивать им статус "Туристская махалля", "Туристский кишлак" или "Туристский аул".