Чего ждать жителям Узбекистана с 1 ноября - Минюст информирует

С 1 ноября прежде чем принять в свою семью ребенка-сироту, гражданам необходимо пройти специальные курсы приемных родителей. Они будут проходить непосредственно в домах "Мехрибонлик" и детских городках.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Жителей Узбекистана с начала следующего месяца ожидает целый ряд нововведений. Пресс-служба Минюста подготовила информационную подборку.

Вводится регистрация мобильных устройств

Мобильные устройства, используемые на территории Узбекистана, ввозимые и производимые для продажи или личного пользования, регистрируются с 1 ноября 2019 года на бесплатной, а с 1 декабря 2019 года на платной основе, физическими лицами, импортерами и предприятиями-производителями путем обращения в систему регистрации мобильных устройств по международным конкретным идентификационным кодам.

Проверка счетчиков только через ЦГУ или ЕПИГУ

С 1 ноября 2019 года государственные услуги по поверке приборов учета осуществляются только через центры государственных услуг или Единый портал интерактивных государственных услуг.

При этом периодичность поверки приборов учета составляет:

- для юридических лиц– 4 года;

- для физических лиц – 8 лет.

Организуются курсы для подготовки приемных родителей

С 1 ноября прежде чем принять в свою семью ребенка-сироту, гражданам необходимо пройти специальные курсы приемных родителей. Они будут проходить непосредственно в домах "Мехрибонлик" и детских городках.

Повышение заработной платы сотрудникам ведомств и организаций Министерства водного хозяйства

Заработная плата работников ведомств и организаций Министерства водного хозяйства будет повышена за счет применения поправочного коэффициента к базовым тарифным ставкам с 1 ноября 2019 года на 1,1 и с 1 января 2020-го на 1,2.

Разрешение на бурение скважин на воду будет выдаваться после согласования с соответствующими ведомствами

В период с 1 ноября 2019 года до 31 декабря 2021-го разрешение на бурение скважин на воду (за исключением скважин, предназначенных для питьевого водоснабжения населения) в пределах Нуратинского, Кошрабадского и Зааминского районов будет выдаваться Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам по согласованию с ответственными органами.

Будет составлен перечень сходов граждан с высоким туристическим потенциалом

Также при создании на территории туристических сходов граждан не менее 20 семейных гостевых домов и оказании не менее пяти видов услуг для туристов будет присваивать им статус "Туристская махалля", "Туристский кишлак" или "Туристский аул".