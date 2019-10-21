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Филиал английского правового вуза скоро появится в Ташкенте

© Каршинский государственный университет
Общество
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Sputnik Узбекистан

Планируется обучение студентов в рамках программ BA по бизнес менеджменту, LLB с элементами узбекского права и LLB по международному торговому праву.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В министерстве юстиции прошли переговоры с руководством Университета права Великобритании. Говорили о скорейшей реализации проекта по созданию филиала университета в Узбекистане, сообщает отдел по связям с общественностью Минюста.

Обсудили план практических действий и утвердили состав рабочей группы по реализации проекта. Они определили этапы осуществления, программы обучения. Оговорили также вопросы финансового обеспечения.

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Планируется обучение студентов в рамках программ BA по бизнес менеджменту, LLB с элементами узбекского права и LLB по международному торговому праву.

Здание Южно-Уральского государственного университета
CC BY 2.0 / Sergey Ksen / University
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Узбекистан в последние несколько лет открывает филиалы зарубежных образовательных учреждений.

К примеру, филиал российского химико-технологического университета имени Менделеева в сентябре уже принял первых студентов. Основным его направлением является подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров в соответствии с международными образовательными стандартами.

Теги:
ВУЗ, Обучение, филиал, Минюст Узбекистана



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