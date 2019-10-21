Филиал английского правового вуза скоро появится в Ташкенте

Планируется обучение студентов в рамках программ BA по бизнес менеджменту, LLB с элементами узбекского права и LLB по международному торговому праву.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В министерстве юстиции прошли переговоры с руководством Университета права Великобритании. Говорили о скорейшей реализации проекта по созданию филиала университета в Узбекистане, сообщает отдел по связям с общественностью Минюста.

Обсудили план практических действий и утвердили состав рабочей группы по реализации проекта. Они определили этапы осуществления, программы обучения. Оговорили также вопросы финансового обеспечения.

В Самарканде откроют филиал российского вуза >>

Планируется обучение студентов в рамках программ BA по бизнес менеджменту, LLB с элементами узбекского права и LLB по международному торговому праву.

Узбекистан в последние несколько лет открывает филиалы зарубежных образовательных учреждений.

К примеру, филиал российского химико-технологического университета имени Менделеева в сентябре уже принял первых студентов. Основным его направлением является подготовка высококвалифицированных инженерно-технических кадров в соответствии с международными образовательными стандартами.