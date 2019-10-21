В Узбекистане начали прививать девочек от вируса папилломы человека

Ожидается, что плановая вакцинация позволит в будущем предотвратить ежегодно 1,1 тысячи случаев заболеваний и около 600 случаев смерти от рака шейки матки.

ТАШКЕНТ, 21 окт — Sputnik. В Узбекистане стартовала вакцинация девочек от вируса папилломы человека (ВПЧ), вызывающего рак шейки матки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

С сегодняшнего дня прививку могут получать девочки в возрасте девяти лет в школах и первичных медицинских учреждениях. Причем — на бесплатной основе, в отличие от многих других стран.

По оценкам Минздрава, плановая вакцинация позволит в будущем предотвратить ежегодно 1,1 тысячи случаев заболеваний и около 600 случаев смерти от рака шейки матки. Помощь министерству в покупке вакцины окажет Глобальный альянс вакцинации и иммунизации (GAVI), партнер Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по программе вакцинирования.

Согласно статистическим данным, рак шейки матки является вторым по распространению раковых заболеваний среди женщин всех возрастов в Узбекистане, а также вторым среди причины смерти женщин фертильного возраста.

На сегодняшний день в национальный календарь вакцинации в стране входят десять видов прививок против 13 инфекционных заболеваний. В частности, уровень детской вакцинации против пяти основных предотвратимых заболеваний (полиомиелит, дифтерия, коклюш, корь, столбняк) последние десять лет увеличился с 60% до 99%. Республика пока не производит вакцины.