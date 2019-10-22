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Женщина голосует на избирательном участке

Как будут выглядеть избирательные бюллетени – Минюст

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (12)
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Sputnik Узбекистан

В избирательный бюллетень в алфавитном порядке вносятся фамилия, имя, отчество кандидата с указанием года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места работы и политической партии, выдвинувшей его кандидатом.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Форма и текст избирательного бюллетеня по выборам депутатов Законодательной палаты утверждаются Центральной избирательной комиссией, а по выборам в местные кенгаши – областными, районными и городскими избирательными комиссиями.

Мужчина голосует на избирательном участке в Ташкенте во время выборов президента Узбекистана
© Sputnik / Валерий Мельников
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Об этом на своем Телеграм-канале сообщает Минюст Узбекистана.

В избирательный бюллетень в алфавитном порядке вносятся фамилия, имя, отчество кандидата с указанием года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места работы и политической партии, выдвинувшей его кандидатом.

Избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения.

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Избирательные бюллетени печатаются на государственном языке, а также по решению окружной избирательной комиссии на языках, которыми пользуется большинство населения соответствующего округа.

Избирательные бюллетени могут изготавливаться на основе азбуки Брайля.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (12)
Теги:
Минюст Узбекистана, Избирательный кодекс, Узбекистан, парламентские выборы, голосование



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