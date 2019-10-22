15:31 22 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
Лампа накаливания

В нескольких районах Ташкента снова отключат свет

© Flickr/ NikonFilm35
Общество
Получить короткую ссылку
199 0 0
Sputnik Узбекистан

В махалле "Байналминал" отключат электричество на улице "Ок йул" и 1-й проезд  улицы "Ок йул", а в "Бекобод" - в школе.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Сегодня, 22 октября, с 8  до 17 часов в махалле "Бекобод" Учтепинского, а также махалле "Байналминал" Мирабадского районов города Ташкента ожидается временное отключение электрической энергии, сообщают "Региональные электрические сети".

"Также для обеспечения безопасности плановых ремонтных работ до пяти вечера в общеобразовательной школе №177, дошкольном учреждении №550 и здании городского архива будет отключено питание", - говорится в сообщении.

В махалле "Байналминал" отключат электричество на улице "Ок йул" и 1-й проезд  улицы "Ок йул".

В каких районах Ташкента сегодня отключат электричество >>

Напомним, 17 октября в некоторых районах Мирзо-Улугбекского района Ташкента с раннего утра до 16.00 временно отключали электричество в связи с модернизацией и вводом в работу новых линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 0,4 кВ и выше, обеспечивающих электричеством жилые дома.

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, электричество



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Турнир по джип-триалу во второй раз состоялся в Узбекистане. Соревнования прошли на окраине Ташкента между озером Бахт и гольф-клубом.
Грязные тачки, или Испытание для настоящих машин — самые яркие фото гонки
Лавров: диалог между Турцией и Сирией должен опираться на Аданское соглашение
Лавров: курды в Сирии должны быть вписаны в конституцию – видео
Нобелевские лауреаты 2019
Нобелевские лауреаты-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054