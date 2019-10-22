В нескольких районах Ташкента снова отключат свет

В махалле "Байналминал" отключат электричество на улице "Ок йул" и 1-й проезд улицы "Ок йул", а в "Бекобод" - в школе.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Сегодня, 22 октября, с 8 до 17 часов в махалле "Бекобод" Учтепинского, а также махалле "Байналминал" Мирабадского районов города Ташкента ожидается временное отключение электрической энергии, сообщают "Региональные электрические сети".

"Также для обеспечения безопасности плановых ремонтных работ до пяти вечера в общеобразовательной школе №177, дошкольном учреждении №550 и здании городского архива будет отключено питание", - говорится в сообщении.

В махалле "Байналминал" отключат электричество на улице "Ок йул" и 1-й проезд улицы "Ок йул".

В каких районах Ташкента сегодня отключат электричество >>

Напомним, 17 октября в некоторых районах Мирзо-Улугбекского района Ташкента с раннего утра до 16.00 временно отключали электричество в связи с модернизацией и вводом в работу новых линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 0,4 кВ и выше, обеспечивающих электричеством жилые дома.