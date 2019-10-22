Российские ученые предложили решение проблемы дефицита чистой воды

Сотрудники Томского политехнического университета создали компактные экономичные водоочистные комплексы, которые можно использовать в любой стране и в любом климате.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Специалисты Томского политехнического университета разработали компактные экономичные водоочистные комплексы на основе уникальной технологии, с помощью которой можно обеспечить питьевой водой отдаленные населенные пункты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

По данным ООН, около двух миллиардов человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде . Для решения этой проблемы в Томской области в 2017-м запустили программу "Чистая вода", в рамках которой два года спустя модернизировали водоочистные комплексы.

Новая технология позволяет подавать очищенную воду сразу в сеть водоснабжения, а не на крупные водоочистные станции, как делалось ранее. Такой подход экономит расходы на содержание и реконструкцию сетей, эксплуатацию больших водоочистных станций.

"Уникальность заключается в высокой ресурсоэффективности, значительно сокращающей потребление электроэнергии и воды, компактности (комплекс размещается во всепогодном вандалоустойчивом мобильном боксе площадью 24 квадратных метра), адаптивности к различным исходным водам с различными загрязнителями", — рассказал главный инженер проекта Научно-производственной лаборатории "Чистая вода" ТПУ Андрей Матвеев.

Кроме того, по его словам, технология оснащена системой удаленного контроля и автоматизации на базе современных комплексов.

Томские ученые также заявили, что российские водоочистители потребляют значительно меньше энергии по сравнению с зарубежными аналогами. Более того, технология очистки безреагентная, каждая водоочистная станция создается под конкретные потребности населенного пункта.

Все комплексы объединены единой системой диспетчеризации, которая позволяет получать ежедневную информацию о состоянии оборудования и показаниях расходов воды и электроэнергии.

На сегодняшний день станции работают в разных районах Томской области, в том числе и северных, с суровыми климатическими условиями. Доступ к питьевой воде получили десятки тысяч человек.

Ученые ТПУ уверены, что такие водоочистные комплексы можно использовать в любой стране и в любом климате.

Напомним, Узбекистан находится на 25-м месте в рейтинге стран с высоким дефицитом воды. Другие страны Центральной Азии занимают 32-е место (Кыргызстан), 51-е место (Таджикистан), 60-е место (Казахстан), а вот Туркменистан стал самой маловодной страной в ЦА, расположившись аж на 15-й строчке рейтинга.