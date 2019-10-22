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Заправщик возвращает заправочный пистолет в слот

Минюст напоминает: государство оплатит часть расходов на бензин

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Узбекистан

Право на получение ежемесячной денежной компенсации имеют участники и инвалиды войны, инвалиды I и II группы.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В соответствии с законодательством, часть расходов на приобретение автобензина ежемесячно выплачивается со стороны государства. С 15 августа 2019 года размер компенсации составляет 75 000 сумов. Об этом сообщает Минюст на своем Телеграм-канале.

Право на получение ежемесячной денежной компенсации имеют:

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.
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участники войны и приравненные к ним лица;

инвалиды войны и приравненные к ним лица;

инвалиды I и II группы вследствие трудового увечья и профзаболеваний;

инвалиды I и II группы с детства.

Для назначения выплаты компенсации необходимо предоставить в органы, осуществляющие назначение пенсий и пособий, следующие документы:

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заявление;

копию паспорта;

копии удостоверений о правах на льготы (для участников и инвалидов войны, а также приравненных к ним лиц);

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копии справок врачебно-трудовых экспертных комиссий (для инвалидов вследствие трудового увечья, профзаболеваний и с детства);

копию технического паспорта автомототранспортного средства;

копию водительского удостоверения владельца автомототранспортного средства или копии водительского удостоверения, паспорта члена семьи, постоянно проживающего с инвалидом Второй мировой войны и прописанного с ним на одной жилой площади, и доверенности на право пользования им автомототранспортным средством.

Теги:
Минюст Узбекистана, Узбекистан, Ташкент, заправка, бензин



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