Облил бензином и с ухмылкой закурил: узбекистанка о жизни с мужем-тираном

Жительница Джизакской области чудом осталась жива после побоев от мужа, который бросил ее одну в России. Женщина, прожившая с тираном 10 лет, теперь пытается развестись, надеясь на помощь родных и соответствующих структур.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik, Дильшода Рахматова. О судьбе этой молодой женщины можно снять душераздирающий психологический триллер. Она долго не могла рассказать о своей страшной тайне, но дальше терпеть это невыносимо. Своей историей и пережитыми эмоциями уроженка Джизака Мухайё поделилась с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Мухайё всего неделю назад вернулась на родину. Добираться из России ей пришлось на попутках. На чужбине избитую до полусмерти, без средств к существованию ее бросил законный супруг. Конечно, она бросилась не за своим "суженым" — главное для нее – быть рядом с дочерями.

Замуж за садиста

Мухайё нельзя отнести к эмансипированным женщинам, привыкшим к свободе отношений, однако ее первые отношения с будущим мужем были до свадьбы. После романтического вечера и алкоголя девушка отдалась своему возлюбленному, а после решила, что, видимо, такова судьба, почему бы и не выйти за него замуж.

Побои, признается женщина, начались уже во время первой ее беременности. Фахритдин – муж Мухайё — в поводах особо не нуждался. Денег он супруге тоже никогда не давал, считая, что это зло, которое ее испортит.

"Так и жили. Я боялась быть позором для семьи, назад пути не было. А мама, ничего не знавшая о моих бедах, терзаниях и унижениях, уговаривала быть терпеливой. Мол, все наладится. Мне некуда было идти”, — вспоминает Мухайё о первых годах супружеской жизни.

На некоторое время супруги перебрались в Ташкенте, где муж работал барменом во дворце “Дружбы народов”. К периодическим семейным скандалам добавилось еще и склонение к групповому сексу.

"Я до сих пор не могу об этом сказать никому — ни матери, ни сестре. Я плакала и говорила, что если он сделает это, то я буду кричать и звать на помощь, я от стыда готова покончить с собой. После моих слов он перестал предлагать мне такое", — вспоминает Мухайё.

На чужбину за счастьем

В мае 2019 года семья решила поехать в Россию на заработки. Денег одолжили у сестры Мухайё.

“Я сразу нашла себе работу — устроилась посудомойкой. Зарплату получала ежедневно, по 1 300 рублей. Этого хватало на оплату патента и регистрации, оставалось даже на карманные расходы мужа. Месяца через два он уговорил меня купить машину – обещал, что будет зарабатывать развозкой пиццы. Снова влезли в долги и взяли старенький “Матиз”. Но изменений к лучшему так и не произошло", — с горечью замечает Мухайё.

По ее словам, муж стал еще агрессивнее, требовал от супруги почти аскетической скромности, запретив носить брюки и открытые кофты.

"Однажды, придя домой, я увидела, как он ножом изрезал в лоскуты всю мою одежду, которую считал слишком вызывающей. Я была в ужасе, но и в этот раз смолчала, стала ходить на работу в длинном платье и с косынкой на голове", — говорит женщина.

Скандалы возобновились с новой силой после того, как Мухайё решили оформить на работу постоянно, выплачивая зарплату не посуточно, а ежемесячно. Супруг обвинил ее в желании лишить его карманных денег, устраивал ссоры, грозился чуть ли ни зарезать.

Даже знакомые Фахритдина заметили в его поведении агрессию. Один из его приятелей предупредил Мухайё, чтобы та была поосторожней. Женщина не на шутку перепугалась и попросила коллег помочь ей срочно вылететь в Узбекистан.

Муж заявился в самый неподходящий момент, увидел на телефоне супруги СМС и вслух прочитал сообщение: “Мы вам нашли билет, срочно перезвоните”. Она вспоминает зловещую реплику мужа: “Куда это мы собрались?” То, что произошло после, она до сих пор не может вспоминать без содрогания.

"Я думала, это конец"

К удивлению Мухайё, ее благоверный не стал устраивать скандала, даже не замахнулся на нее. Но сказал, чтобы она оделась и поехала с ним на машине.

Хозяйка квартиры присутствовала при разговоре и сразу же спросила у Фахритдина, куда они едут. Тот поклялся, что пальцем жену не тронет. Возможно, это и спасло женщину от расправы.

"Когда мы выехали за город, он начал гнать с бешеной скоростью — дачи, поселки, леса. Я не понимала что происходит. Наконец, он заехал в глухой лес и прямо в машине начал бить меня ключом по голове, потом вообще куда попало", — с дрожью в голосе рассказывает женщина.

Затем муж выволок супругу из машины и продолжил жестоко избивать, требуя от нее признаний в измене, чтобы она отказалась от него и детей. Слезы, клятвы и мольбы не возымели на него никакого действия.

"Когда устал бить, принес из багажника небольшой бак с бензином и облил меня, а сам встал в сторонку, закурил и, ухмыляясь, сказал: "Хочешь, сейчас брошу окурок?" В этот момент я подумала, что это конец. Начала умолять его дать мне возможность хотя бы напоследок повидаться с дочерями и мамой", — вспоминает Мухайё.

Она до сих пор не знает, что остановило мужа от убийства. Сначала он попытался уехать, но ключ сломался в замке и "Матиз" пришлось бросить в лесу.

"Он снял свой джемпер, умыл мое лицо, вытер кровь, одел свою куртку на меня, а на голову накинул капюшон, чтобы скрыть побои на лице. Так мы вышли на трассу и добрались домой на попутке", — продолжает она свой рассказ.

Увидев ее в таком состоянии, хозяйка квартиры выгнала мужа из дому и грозилась вызвать полицию.

Изображая жертву

Женщина несколько дней приходила в себя после побоев, а когда собралась вылететь на родину, выяснила, что супруг забрал все документы, да еще взял у работодателя Мухайё расчет за нее. Пришлось обращаться к правоохранителям. Фахритдина задержали, документы его жене вернули. Спустя некоторое время муж улетел на родину, а женщине пришлось возвращаться в Узбекистан своим ходом.

На родине, в Джизакской области, Мухайё решила во что бы то ни стало развестись с мужем-тираном. Но поддержки она пока не видит. По ее словам, супруг пустил слух по всей махалле, будто она вместе с сестрой его обобрали и выгнали из дома. Он жалуется во все инстанции, называя себя жертвой, а не избитую им до полусмерти супругу.

Двух дочек Мухайё помогает воспитывать сестра и мама. Сейчас женщина пытается юридически оформить развод и привести в порядок дела. К инспектору по профилактике она уже обратилась с просьбой о помощи, тот обещал во всем разобраться. Женского центра в их поселке нет, а добраться до регионального или столичного отделения пока не удалось. Впрочем, измученная семейным насилием женщина верит, что если о таких проблемах говорить, то и общество, и соответствующие службы не останутся равнодушными и поддержат ее.

Sputnik Узбекистан связался с Комитетом женщин республики для оказания потерпевшей необходимой помощи. В организации обращение приняли и сразу направили все материалы дела в филиал Джизака. Женщину обещали в ближайшее время разместить в реабилитационном центре и предоставить ей психологическую поддержку и юридическое сопровождение.

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