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Победитель шоу Кафил ТВ так и не получил свой приз в виде автомобиля

Победитель шоу "Кафил ТВ" так и не получил свой приз в виде автомобиля

Kafil TV
Общество
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Sputnik Узбекистан

Мужчина, которому должны были подарить в виде выигрыша авто, обратился с жалобой на президентский портал.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Победитель узбекского телешоу выиграл автомобиль, однако так и не смог его получить, сообщает УзА.

"Ш. Аброров 23 июля на телеканале "Махалла" принял участие в "Кафил шоу" и выиграл автомобиль Tracker", - говорится в сообщении.

Однако компания не спешила дарить ему его заслуженный приз, и победитель был вынужден обратиться на президентский портал.

Федерация изучила жалобу о "Кафил шоу" и сразу приняла меры. По словам издания, уже совсем скоро мужчина получит долгожданный автомобиль.

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Напомним, недавно работники одной из частных фирм, войдя в доверие к 34-летнему жителю Ташкента, пообещали ему помочь получить рабочую визу в США. За свои "услуги" они взяли 4 тыс. долларов США.

При этом аферисты не сдержали данное слово, а деньги возвращать отказались, сославшись на их отсутствие.

Теги:
шоу, автомобили, автомобиль, подарок, телевидение, телевидение, телешоу, Узбекистан, Узбекистан



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