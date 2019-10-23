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Крутое железо и модные байкеры: в Ташкенте прошел мотослет

В эти выходные в Ташкенте пройдет закрытие мотосезона

© Афиша.уз
Общество
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Sputnik Узбекистан

16-й слет мототуристов в столице стартует в 11:00. По словам организаторов, побывать на мероприятии сможет любой желающий.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В эту субботу, 26 октября, на парковке спортивного стадиона "Пахтакор" в Ташкенте состоится закрытие мотосезона, сообщается в Facebook.

На 16-й слет мототуристов приглашаются все желающие.

"В мероприятии примут участие гости из Казахстана — стантрайдинговая команда Центральной Азии "КазахSTANT" (Алмата)", - говорится в сообщении.

Старт в 11:00. Финиш: на кольце "Водника".

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Напомним, открытие сезона прошло 7 апреля в столичном парке "Анхор-Локомотив". 

Гости мероприятия увидели мотоциклы разных марок и посетить выступления творческих коллективов.

Теги:
Мотоспорт, мотоклуб, мотоцикл, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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