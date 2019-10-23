В эти выходные в Ташкенте пройдет закрытие мотосезона

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В эту субботу, 26 октября, на парковке спортивного стадиона "Пахтакор" в Ташкенте состоится закрытие мотосезона, сообщается в Facebook.
На 16-й слет мототуристов приглашаются все желающие.
"В мероприятии примут участие гости из Казахстана — стантрайдинговая команда Центральной Азии "КазахSTANT" (Алмата)", - говорится в сообщении.
Старт в 11:00. Финиш: на кольце "Водника".
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Напомним, открытие сезона прошло 7 апреля в столичном парке "Анхор-Локомотив".
Гости мероприятия увидели мотоциклы разных марок и посетить выступления творческих коллективов.