В эти выходные в Ташкенте пройдет закрытие мотосезона

16-й слет мототуристов в столице стартует в 11:00. По словам организаторов, побывать на мероприятии сможет любой желающий.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В эту субботу, 26 октября, на парковке спортивного стадиона "Пахтакор" в Ташкенте состоится закрытие мотосезона, сообщается в Facebook.

На 16-й слет мототуристов приглашаются все желающие.

"В мероприятии примут участие гости из Казахстана — стантрайдинговая команда Центральной Азии "КазахSTANT" (Алмата)", - говорится в сообщении.

Старт в 11:00. Финиш: на кольце "Водника".

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Напомним, открытие сезона прошло 7 апреля в столичном парке "Анхор-Локомотив".

Гости мероприятия увидели мотоциклы разных марок и посетить выступления творческих коллективов.