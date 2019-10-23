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Жители Узбекистана

Более трети узбекистанцев не знает о том, что скоро выборы - соцопрос

© Flickr / stefan_fotos
Общество
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (13)
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Sputnik Узбекистан

Социологи выяснили, что только 16,7 процента опрошенных знакомы с новым Избирательным кодексом, а 35,7 процента ничего о нем не слышали.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Республиканский центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" представил результаты социологического опроса, который проводился в три этапа, в том числе посредством экспресс-исследования телефонным методом. Об этом сообщает агентство УзА.

© Пресс-служба Законодательной палаты
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Жители разных регионов страны отвечали на вопросы, касающиеся предстоящих выборов. Оказалось, что 35 процентов опрошенных не знают о предстоящих парламентских выборах. Однако социологи подчеркивают, что эти данные были получены в ходе первого этапа исследований, когда политические партии только начали свои избирательные кампании. 

Также было выяснено, что только 16,7 процента опрошенных знакомы с новым Избирательным кодексом, а 35,7 процента ничего о нем не слышали.

Самым узнаваемым политическим объединением республики стала Народно-демократическая партия Узбекистана.

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Кроме того, социологи поинтересовались, насколько знакомы населению политические программы, программные цели и задачи действующих политических фракций. Только 12 процентов опрошенных ответили, что они знакомы с данной информацией.

При этом почти 80 процентов респондентов ответили, что примут участие в парламентских выборах.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (13)
Теги:
Узбекистан, Ижтимоий фикр, соцопрос, парламентские выборы



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