Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Система Secure Bank ежемесячно фиксирует более тысячи попыток хищения средств со счетов физических лиц с помощью этого метода.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Кибермошенники создали новую схему хищения денег у россиян с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, заявил РИА Новости глава Group-IB Илья Сачков в кулуарах форума "Открытые инновации".

По его словам, крупные кредитные организации могут ежемесячно терять из-за такого вида мошенничества от шести до десяти миллионов рублей.

Система предотвращения онлайн-мошенничества Secure Bank каждый месяц фиксирует более тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью этой схемы, отметил Сачков.

Чтобы обезопасить себя от кражи денег через удаленный доступ, нужно соблюдать правила "цифровой гигиены", заявил RT специалист по кибербезопасности Андрей Масалович. "Это не сложнее, чем помыть руки или почистить зубы".

По его словам, стоит внимательнее относиться к устанавливаемым приложениям, не переходить по незнакомым ссылкам, а также не следовать указаниям людей, которые звонят с неизвестных номеров. Кроме того, есть возможность обратиться в банк и ограничить возможность управления деньгами с телефона, напомнил Масалович.

Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин считает, что защититься от мошеннических программ можно при помощи обновлений операционной системы телефона и банковских приложений. Они закроют "ту или иную брешь этой схемы".