Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Кибермошенники создали новую схему хищения денег у россиян с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа, заявил РИА Новости глава Group-IB Илья Сачков в кулуарах форума "Открытые инновации".
Система предотвращения онлайн-мошенничества Secure Bank каждый месяц фиксирует более тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью этой схемы, отметил Сачков.
Чтобы обезопасить себя от кражи денег через удаленный доступ, нужно соблюдать правила "цифровой гигиены", заявил RT специалист по кибербезопасности Андрей Масалович. "Это не сложнее, чем помыть руки или почистить зубы".
Генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин считает, что защититься от мошеннических программ можно при помощи обновлений операционной системы телефона и банковских приложений. Они закроют "ту или иную брешь этой схемы".