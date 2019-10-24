В Кашкадарьинской области мужчина проглотил иглу во время чистки зубов

Игла находилась в шейном отделе позвоночника мужчины. Было принято решение срочно провести операцию.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Хирурги многопрофильного медицинского центра Кашкадарьинской области на юге Узбекистана успешно прооперировали молодого человека, проглотившего швейную иглу во время чистки зубов, сообщил РИА Новости представитель областного минздрава.

"21 октября в областной медцентр поступил 19-летний житель Гузарского района, который проглотил швейную иглу. Со слов пациента выяснилось, что с ее помощью молодой человек пытался извлечь остатки пищи, застрявшей у него в зубах", - говорится в сообщении.

Оказалось, что игла находилась в шейном отделе позвоночника и было принято решение срочно провести операцию.

Узбекистанцы в шоке от истории с иголками в теле младенца из Ферганы >>

По словам представителя минздрава, для центра эта первая подобная операция, где с помощью электро-оптического преобразователя, удалось извлечь иглу, не задев нервную и кровеносную системы.

Операция прошла успешно. В настоящий момент состояние пациента хорошее, его готовят к выписке.

Что случилось с ребенком, у которого нашли 16 иголок в теле >>

Напомним, год назад история с малышом, у которого в теле нашли 16 иголок, потрясла весь Узбекистан. Тогда врачи спасли Азизбека Абдумаджидова.

Азизбеку недавно исполнилось 2 года, сейчас он чувствует себя хорошо.

В марте операция длилась девять часов, после чего малыш провел несколько дней в коме.