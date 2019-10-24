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Очки на учебнике

Стал известен список учебников для абитуриентов в 2020 году

© DariuszSankowski
Общество
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Sputnik Узбекистан

Именно на этот перечень учебной литературы будут ориентироваться вчерашние учащиеся, поступающие в университеты в 2020 году.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Узбекистане на официальном веб-сайте Государственного центра тестирования объявлен список учебников 2019-2020 учебного года для общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей.

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Согласно информации, приведенный на сайте перечень учебной литературы по общеобразовательным предметам составлен в ответ на обращение Государственного центра тестирования в Министерство народного образования и Министерство высшего и среднего специального образования.

Со списком учебников по соответствующим предметам можно ознакомиться по ссылке https://dtm.uz/info/textbooks.

Напомним, в конце августа стала известна цена арендной платы за набор учебников.

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Первоклашкам учебники предоставят бесплатно. Однако за комплект из 12 книг для второго класса придется заплатить 23 200 сумов. Набор для третьеклашек включает в себя 10 изданий и его стоимость - 25 800 сумов; 11 учебников для 4-го класса обойдутся в 18 300 сумов, а 13 для пятиклашек – в 13 000 сумов.

Теги:
Литература, вузы, вуз, ВУЗ, университеты, учебный год, учеба, учебник, Узбекистан, Узбекистан



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