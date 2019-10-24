Жители Ташкента с начала года не оплатили за коммуналку более 3 трлн сумов

Всего же с начала года в районные отделения БПИ Ташкента поступило 667 493 исполнительных документа (тех, на основании которых взыскиваются долги) на общую сумму более 9 трлн 687 млрд сумов.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. За 9 месяцев 2019-го только за использование энергетических ресурсов и водоснабжения сотрудниками районных отделений Бюро принудительного исполнения Ташкента было взыскано 3 трлн 145 млрд 368 млн сумов. Данные показатели увеличились на 1 трлн 381,4 млрд сумов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эти цифры озвучили журналистам на пресс-конференции, сообщает пресс-служба столичного хокимията.

Из них исполнено 383 471 дело на сумму 5 трлн 779 млрд 26 млн сумов.

Есть и необоснованные задолженности. Со дня образования Бюро было выявлено необоснованных задолженностей на общую сумму 28 млрд 273,9 млн сумов по отношению к 17 335 потребителям.

Одной из актуальных задач Бюро является предотвращение образования необоснованной задолженности.