Более пяти тонн топлива ежедневно будет сэкономлено с запуском станций метро

Президент ознакомился с проводимой работой на месте будущей станции "Туркистон", уделил особое внимание качеству строительства и удобству платформы для пассажиров.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства станций Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена, сообщает пресс-служба главы государства.

В столице возводятся новые транспортные развязки, подземные и надземные линии метро. В частности, строится второй этап Юнусабадской линии метрополитена.

Общая стоимость проекта составляет 103,8 млн долларов, уже выполнены работы на 67,5 млн долларов. От станции "Шахристон" проложены пути протяженностью 3 км, построены две новые станции.

Завершено бурение и укрепление железобетонными конструкциями одного из тоннелей, в скором времени будет завершено бурение второго тоннеля и прокладка инженерно-коммуникационных систем. Ускоренными темпами ведутся строительно-монтажные работы на станциях метро "Юнусобод" и "Туркистон".

Президент ознакомился с проводимой работой на месте будущей станции "Туркистон", уделил особое внимание качеству строительства и удобству платформы для пассажиров.

"Эта линия и станции будут служить народу. Поэтому качество - самый важный фактор," - сказал Шавкат Мирзиёев.

К строительным работам привлечены немецкие технологии и специалисты.

Глава государства в ходе посещения этого места в прошлом году дал указания по оптимизации движения метрополитена и автобусов.

Введение в строй продолжения линии значительно сократит время движения и увеличит частоту курсирования автобусов в Юнусабадском районе, позволит экономить 5,5 тонны топлива в день. Пассажиры смогут добираться до места назначения на 20 минут быстрее.

Ташкентским метрополитеном пользуются в среднем 240 тысяч человек в день. Дальнейшее расширение сети метро за счет продолжения Юнусабадской линии, строительства Сергелийской и Куйлюкской линий общей протяженностью 21 километр позволит, как планируется, охватить услугами метро еще 150 тысяч человек. Это не только создаст большие удобства населению, но и будет способствовать устранению "пробок" на дорогах.

"Мы делаем это в ответ на запросы населения и с прицелом на будущее. Если не сделать это сегодня, заторы в городе будут только увеличиваться. Общественный транспорт должен быть всесторонне удобным и доступным, быть привлекательнее, чем пользование собственным автомобилем. Общественный транспорт имеет очень важное значение для безопасности пассажиров и городской экологии," - сказал президент.

Здесь же состоялась презентация проектов новой линии от станции метро "Буюк ипак йули" до автостанции "Ташкентский тракторный завод", а также нового терминала Самаркандского международного аэропорта.