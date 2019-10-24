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Сколько человек получат работу в животноводстве Ташобласти - Минюст

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан

В Ахангаранском районе столичной области в 2019-2021 годах будет запущено 23 животноводческих проекта, в результате планируется трудоустроить 1728 человек.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Подписано постановление правительства, которое призвано стимулировать развитие животноводства в Ахангаранском районе Ташкентской области. Об этом сообщает министерство юстиции в своем Телеграм-канале.

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В соответствии с документом,в этом районе в 2019-2021 годах должно быть запущено 13 проектов по развитию скотоводства и 10 проектов по развитию овцеводства, в них будут трудоустроены 1728 человек. 

В целях реализации этих проектов земельные участки, необходимые для содержания скота и выращивания кормовых культур, будут напрямую выделяться на основании решений хокима Ахангаранского района.

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Кроме того, для этих проектов Государственным фондом поддержки развития предпринимательской деятельности в установленном порядке будут предоставляться компенсации и гарантии.

Теги:
Ташкентская область, Постановление, животноводство



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