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В Узбекистане появятся единые транспортные карты

В Узбекистане появятся единые транспортные карты

Узбекистан 24
Общество
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Sputnik Узбекистан

Новые транспортные карты будут с фотографией владельца, а выдавать их начнут центры государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. С января 2020 года в Ташкенте начинают действовать единые транспортные карты, доступные для использования по всей стране, сообщил начальник Управления транспорта Анвар Джураев в сюжете "Узбекистан 24".

"На новых станциях метрополитена турникеты уже приспособлены к этому. Будут внедрены четыре вида карт: для пенсионеров, студентов, учащихся и льготная карта, а также общая единая транспортная карта", — рассказал Джураев.

Согласно информации, оплатить проезд можно будет через приложение на мобильном телефоне или банковскими картами.

Также известно, что карты будут с фотографией владельца, а выдавать их начнут центры государственных услуг.

На десяти станциях метро теперь можно платить картой Humo >>

Новой автоматизированной системой оплаты проезда (АСОП) с использованием единых транспортных карт можно будет воспользоваться на всех видах общественного транспорта: автобусы, метро в Ташкенте, трамвай в Самарканде, троллейбус в Хорезме и так далее.

Напомним, в августе в метрополитене Ташкента в экспериментальном режиме запустилась бесконтактная оплата проезда по картам Humo.

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Совершить оплату можно приложив карту Humo к считывающему устройству на турникете, которое само снимет сумму за поездку. Стоимость одной поездки на метро при использовании бесконтактных платежей равноценна стоимости жетона.

Теги:
Ташкентский метрополитен, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, Метро, метро, транспорт, транспортная карта, карта, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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