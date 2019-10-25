Новый этап: Дильбар Файзиева покинула Первый канал

Узбекистанка пускается в свободное плавание и надеется, что впереди ее ждут захватывающие и интересные проекты.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Узбекистанка и звезда утреннего эфира на российском телевидении Дильбар Файзиева больше не вернется на Первый канал, сообщила она в своем Instagram.

Телеведущая рассказала, что ей часто поступают вопросы от телезрителей о том, когда она вернется в утренний прайм-тайм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дильбар Файзиева (@dilbar_fayzieva) 24 Окт 2019 в 11:11 PDT

"Не вернусь – и пришло время сообщить об этом вам. Да, я ухожу с Первого канала. Это было мое твердое, осознанное решение, и с руководством Дирекции утреннего эфира мы расстались на позитивной ноте. Никаких громких причин и заявлений, все просто – не нашлось возможностей для продолжения сотрудничества", - написала Файзиева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дильбар Файзиева (@dilbar_fayzieva) 22 Сен 2019 в 2:57 PDT

По ее словам, ей будет не хватать любимых коллег и надежных и веселых напарников-соведущих.

Известно, что теперь узбекистанка пускается в свободное плавание и надеется, что впереди ее ждут захватывающие и интересные проекты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дильбар Файзиева (@dilbar_fayzieva) 2 Окт 2019 в 6:34 PDT

"Это были невероятные пять лет", - заключила девушка.

Также Файзиева надеется, что поклонники станут ее поддержкой в новом этапе жизни.