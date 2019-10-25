Новый этап: Дильбар Файзиева покинула Первый канал

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Узбекистанка и звезда утреннего эфира на российском телевидении Дильбар Файзиева больше не вернется на Первый канал, сообщила она в своем Instagram.
Телеведущая рассказала, что ей часто поступают вопросы от телезрителей о том, когда она вернется в утренний прайм-тайм.
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"Не вернусь – и пришло время сообщить об этом вам. Да, я ухожу с Первого канала. Это было мое твердое, осознанное решение, и с руководством Дирекции утреннего эфира мы расстались на позитивной ноте. Никаких громких причин и заявлений, все просто – не нашлось возможностей для продолжения сотрудничества", - написала Файзиева.
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По ее словам, ей будет не хватать любимых коллег и надежных и веселых напарников-соведущих.
Известно, что теперь узбекистанка пускается в свободное плавание и надеется, что впереди ее ждут захватывающие и интересные проекты.
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"Это были невероятные пять лет", - заключила девушка.
Также Файзиева надеется, что поклонники станут ее поддержкой в новом этапе жизни.