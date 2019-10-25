Учительница, жившая в школе 20 лет, получила квартиру - видео

Елена Михальченко приехала в Россию из Узбекистана в 1999 году. Она никогда не обращалась за помощью в получении служебной квартиры и проживала в школьной пристройке.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Российскую учительницу, которая двадцать лет жила в школе, обеспечили собственным жильем, сообщает сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии Челябинска.

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Администрация города приняла решение обеспечить педагога Елену Михальченко собственным жильем. 57-летняя учительница английского и французского языка приехала в Россию из Узбекистана в 1999 году. Она никогда не обращалась за помощью в получении служебной квартиры и проживала в школьной пристройке. Там ей выделили две комнаты по 10 квадратных метров с санузлом. В школе женщина проработала 10 лет.