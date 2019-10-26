Комитет женщин взял под защиту пострадавшую от мужа-тирана

Жительница Джизакской области обратилась в СМИ с просьбой о помощи в связи с тем, что постоянно терпит от мужа унижения и побои, а несколько недель назад и вовсе чуть не погибла.

ТАШКЕНТ, 26 окт — Sputnik. Региональное отделение Комитета женщин взяло под опеку жительницу Джизакской области по имени Мухайё после ее заявления о насильственных действиях ее супруга, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

После появления публикации в СМИ с потерпевшей сразу же связались представители соответствующих органов и пригласили ее для беседы. Региональное отделение направило официальное обращение в республиканский Комитет, а там в свою очередь обратились в МВД с требованием взять ситуацию на контроль и принять в отношении супруга женщины все предусмотренные законом меры.

Самой Мухайё объяснили, что для законного развода и взыскания с мужа алиментов ей необходимо обратиться в суд по гражданским делам. Комитет женщин взял пострадавшую под постоянный надзор и пообещал помочь в решении всех юридических вопросов.

Ранее женщина обратилась к журналистам с просьбой о помощи, так как на протяжении почти десяти лет брака постоянно терпела от мужа побои, оскорбления и приступы неоправданной ревности. Последней каплей стал инцидент, произошедший с нею в России, когда супруг в приступе гнева и ревности чуть не сжег ее в лесу.

В настоящее время Мухайё живет у мамы и сестры, которые помогают ей воспитывать двух малолетних дочерей.