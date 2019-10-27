Узбекские таможенники увидят контрабанду по американским технологиям

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Как сообщает пресс-служба ГТК, советник программы "Экспортный контроль и безопасность границ" (EXBS) безвозмездно передал таможенному ведомству страны 23 единицы досмотровых комплектов "СТ-40", предназначенных для поиска и обнаружения контрабанды в труднодоступных местах автомобилей и других транспортных средств.

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На сегодняшний день в рамках данной программы предоставлено технических средств на общую сумму около 5 млн. долларов США, а также организованно более 30 семинаров, тренингов, конференций и других учебных мероприятий, как на территории республики, так и за границей, в которых приняло участие более 200 сотрудников ГТК Республики Узбекистан.