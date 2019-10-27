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В Узбекистане открылся первый Trade-in центр

© UzAuto Motors
Общество
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Sputnik Узбекистан

Стоит отметить, что владельцы подержанных автомобилей при обмене на новый освобождаются от затрат на переоформление сдаваемого транспортного средства.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. В Ташкенте состоялось открытие нового сервисного и торгового центра UzAuto Motors Service & Trade-in Center. Основная его особенность – это возможность обмена поддержанного автомобиля на новый с доплатой по системе Trade-in, сообщает компания на своей странице в социальной сети.

За счет размещения на одной торговой площадке нескольких дилеров (10 диллеров) данный Центр сможет предоставить покупателям большой выбор по продаже и покупке автомобилей с пробегом.

Мировая практика Trade-in стала доступна в Узбекистане благодаря постановлению президента Узбекистана "О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан".

Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс
Узавтомоторс / ASKAR YACUBOV для Sputnik Узбекистан
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Стоит отметить, что владельцы подержанных автомобилей при обмене на новый освобождаются от затрат на переоформление сдаваемого транспортного средства.

Помимо просторных торговых площадей, предназначенных для новых и подержанных автомобилей, сервисный и торговый центр UzAuto Motors Service & Trade-in Center имеет собственные ремонтный и покрасочный ангары с современным оборудованием. Здесь же автомобили с пробегом, передаваемые дилеру по системе Trade-in, будут проходить диагностику и при необходимости ремонт, замену деталей и покраску. Для проведения быстрого и качественного ремонта автомобилей Центр располагает самым современным оборудованием и большим складом запасных частей от производителя. Также на территории Центра имеется пункт обслуживания газобаллонного оборудования и современная и просторная автомойка.

Автоэксперт Добин рассказал о плюсах и минусах trade-in >>

Запущен сайт Trade-in.uz, где клиент может узнать актуальные цены на подержанные автомобили для продажи у дилеров, а также получить всю необходимую информацию и ответы на интересующие вопросы по данной услуге.

 

Теги:
Узбекистан, UzAuto Motors, Узавтопром



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