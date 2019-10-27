В Узбекистане открылся первый Trade-in центр

Стоит отметить, что владельцы подержанных автомобилей при обмене на новый освобождаются от затрат на переоформление сдаваемого транспортного средства.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. В Ташкенте состоялось открытие нового сервисного и торгового центра UzAuto Motors Service & Trade-in Center. Основная его особенность – это возможность обмена поддержанного автомобиля на новый с доплатой по системе Trade-in, сообщает компания на своей странице в социальной сети.

За счет размещения на одной торговой площадке нескольких дилеров (10 диллеров) данный Центр сможет предоставить покупателям большой выбор по продаже и покупке автомобилей с пробегом.

Мировая практика Trade-in стала доступна в Узбекистане благодаря постановлению президента Узбекистана "О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан".

Стоит отметить, что владельцы подержанных автомобилей при обмене на новый освобождаются от затрат на переоформление сдаваемого транспортного средства.

Помимо просторных торговых площадей, предназначенных для новых и подержанных автомобилей, сервисный и торговый центр UzAuto Motors Service & Trade-in Center имеет собственные ремонтный и покрасочный ангары с современным оборудованием. Здесь же автомобили с пробегом, передаваемые дилеру по системе Trade-in, будут проходить диагностику и при необходимости ремонт, замену деталей и покраску. Для проведения быстрого и качественного ремонта автомобилей Центр располагает самым современным оборудованием и большим складом запасных частей от производителя. Также на территории Центра имеется пункт обслуживания газобаллонного оборудования и современная и просторная автомойка.

Автоэксперт Добин рассказал о плюсах и минусах trade-in >>

Запущен сайт Trade-in.uz, где клиент может узнать актуальные цены на подержанные автомобили для продажи у дилеров, а также получить всю необходимую информацию и ответы на интересующие вопросы по данной услуге.