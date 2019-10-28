В Instagram появилось первое селфи с Назарбаевым

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Сети появилось первое селфи Нурсултана Назарбаева. Сегодня его опубликовал официальный Instagram-аккаунт Елбасы.
Примечательно, что снимок сделан еще в 2004 году. На фото видно, как Назарбаев стоит рядом со студентками. Удивительна и модель телефона в руках девушки. Это классическая "раскладушка", которая как раз была популярна в то время. Телефон повернут другой стороной, так как понятия "фронтальная камера" тогда тоже пока не существовало.
Шавкат Мирзиёев принимал участие в церемонии торжественного открытия XII Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" в Самарканде.
"Историческое селфи с Шавкатом Миромоновичем! Это еще одно доказательство того, что президент Узбекистана всегда открыт для блогеров! Я очень счастлив!", - написал Худойбердиев.