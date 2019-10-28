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В Узбекистане создадут call-центры для помощи онкологическим больным

Фото: фото предоставлено ОПБСС
Общество
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Sputnik Узбекистан

Принято постановление Правительства "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию онкологической службы и совершенствованию оказания медико-психологической помощи больным, перенесшим поздние этапы онкологических заболеваний".

В Узбекисане создадут call-центры для помощи онкологическим больным, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Принято постановление Правительства "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию онкологической службы и совершенствованию оказания медико-психологической помощи больным, перенесшим поздние этапы онкологических заболеваний".

Микробиологические исследования
CC0 / pixabay
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Отделы паллиативной медицинской помощи будут открыты при филиалах Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии.

4 межрегиональных хосписа будут организованы в Самаркандской, Ферганской, Хорезмской областях и городе Ташкенте.

Также будут созданы call-центры по оказанию помощи онкологическим больным и веб-сайты для обеспечения постоянного контакта с ними.

Теги:
телефон доверия, телефон, лечение онкологии, онкология



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