В Узбекистане создадут call-центры для помощи онкологическим больным

Принято постановление Правительства "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию онкологической службы и совершенствованию оказания медико-психологической помощи больным, перенесшим поздние этапы онкологических заболеваний".

В Узбекисане создадут call-центры для помощи онкологическим больным, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Принято постановление Правительства "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию онкологической службы и совершенствованию оказания медико-психологической помощи больным, перенесшим поздние этапы онкологических заболеваний".

Отделы паллиативной медицинской помощи будут открыты при филиалах Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии.

4 межрегиональных хосписа будут организованы в Самаркандской, Ферганской, Хорезмской областях и городе Ташкенте.

Также будут созданы call-центры по оказанию помощи онкологическим больным и веб-сайты для обеспечения постоянного контакта с ними.